Sénégal: Ligue 1 / 3ème journée - Diambars toujours en tête, les «africains» confirment

Tenue en échec par le Jaraaf ( 1-1), l'équipe de Diambars s'est maintenue avec sept points, à la tête du classement de la Ligue 1 à l'issue de la 3e journée disputée ce week-end. Une journée qui a confirmé les bons débuts des deux représentants du Sénégal en compétitions africaines des clubs. En plus du Jaraaf ( 4e), Teungueth Fc a en effet profité de sa deuxième sortie en championnat pour signer sa première victoire face à Niary Tally et remonter à la 5e place (4 points). Vainqueur de l'As Pikine, le stade de Mbour a réussi à ravir la deuxième place aux Pikinois (3e ; 4 points). Alors qu'au bas du tableau c'est l'Us Gorée qui ferme la marche avec 1 seul point au compteur.

Considéré comme une attraction de la 3e journée, le duel entre Diambars et le Jaraaf, disputé samedi au stade Fodé Wade de Saly, s'est finalement soldé par un match nul ( 1-1). Les visiteurs «Vert et Blanc» ont d'abord ouvert la marque par Amirou Kanté dès la 25ème minute de jeu avant que les Académiciens de Saly n'égalisent grâce à Djibril Mbow (49e). Avec ce score de parité, l'équipe de Diambars ( 7 points) ne bougera pas et occupe encore la place de leader de la Ligue 1.

Les Académiciens devancent au classement l'équipe du Stade de Mbour qui a signé dimanche son premier succès face à l'AS Pikine. C'était au bout d'une partie disputée à la Tanière Bruno Metsu et riche en buts ( 3- 2). Les Mbourois ont été portés par Talla Mbaye auteur d'un doublé et un but de Woula Sané. Ce qui permet aux Stadistes de s'emparer de la place de dauphin ( 2e, 5 points) et de doubler au classement l'As Pikine qui complète le podium avec 4 points.

En ramenant un point de leur déplacement à Saly, les « Vert et Blanc », se sont maintenus à la quatrième place du Championnat ( 4e, 4 points). Ils totalisent le même nombre de points que Teungueth FC, l'autre «Africain », représentant du Sénégal à la compétition interclubs qui compte désormais 4 points avec un match en moins. Qualifiés à la phase de poules de la Ligue des champions, les Rufisquois ont également profité de cette journée pour signer leur premier succès en championnat. Sur sa pelouse du Stade Galandou Diouf, Teungueth FC a dominé l'équipe de Niary Tally (10e, 3 points)

L'entraîneur de l'équipe nationale masculine de basket-ball, Boniface Ndong et son adjoint Mamadou Gueye, ont dévoilé ce samedi une liste élargie de 19 joueurs devant prendre part à la deuxième et dernière fenêtre de la Fiba qualificative à l'Afrobasket 2021 à Kigali. Ce Tournoi est prévu du 19 au 21 février 2021 à Yaoundé. Boniface Ndong fait appel à cinq locaux notamment Alkaly Ndour (AS Douane), Thierno Ibrahima Niang (DUC), Louis Adams (AS Douane), Serigne Bamba Gueye (AS Douane), Cheikh Bamba Diallo (AS Douane) et Pape Moustapha Diop (DUC). On note également le retour d'El Hadji Omar Brancou Badio qui a déjà évolué au FC Barcelone.

En novembre dernier, le Sénégal avait remporté le premier tournoi de Kigali en survolant son groupe qu'il partageait avec le Kenya, le Mozambique et l'Angola. Avec 6 points dans la poule B, le Sénégal avait fait un pas décisif vers la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique de Basket. Mais selon le sélectionneur national, ce tournoi ne fera pas l'objet de préparation pour les Lions. O.DIAw sur le score de 2 buts à 1.

Dans les deux autres rencontres, l'équipe de Dakar Sacré cœur pointe à la 7e place après avoir remporté samedi le duel « des Académiciens » qui l'a opposé au stade Alassane Djigo, à Génération foot ( 6e, 4 points). De son côté, Mbour Petite côte a réussi la belle performance en déplacement au stade Ibrahima Boye. Les Mbourois qui se sont imposés ( 2 à 1) face à la l'AS Douanes ont hérité de la 8e place avec 3 points. Ils totalisent le même nombre de points avec trois autres équipes notamment Niary Tally, l'As Douanes ( 11e, 3 points) et le Ndiambour de Louga. A la réception de CNEPS Excellence de Thiés, les Lougatois ont ainsi été contraints au partage des points ( 1-1). Avec un troisième match nul d'affilée de la saison, l'équipe du Ndiambour se place désormais à la 9e place

Après deux défaites de rang, l'Union sportive Goréenne a pour sa part bouclé cette 3e journée avec un match nul (1- 1) face au Casa Sport à domicile. Un match nul qui n'arrange pas les deux équipes puisque les Ziguinchorois sont à la place de première équipe non relégable avec le même nombre de point que les Thiessois du CNEPS (2 points). Quant à l'équipe goréenne, elle reste lanterne rouge avec 1 point au compteur.

RÉSULTAT 3E JOURNÉE

Diambars- Jaraaf ( 1-1)

As Douanes-Mbour PC (0-2)

NDiambour-CNEPS Excellence (1-1)

Teungueth FC-Niarry Tally (2-1)

US Gorée-Casa Sports ( 1-1)

Stade de Mbour-AS Pikine(3- 2)

DSCœur-Géné Foot (1-0)

OMAR Diaw