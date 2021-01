Cote d'Ivoire: Médias / 5ème congrès ordinaire du GEPCI - Zohoré Lassane élu président

Le nouveau président du Bureau exécutif du Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci) se nomme Zohoré Lassane.

Le Directeur général du groupe de presse « Gbich! Edition », éditeur des journaux Gbich!, Go Magazine et Allo Police, a été élu, le samedi 16 janvier 2020, à Grand Bassam, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, au terme du 5e Congrès ordinaire de cette organisation qui regroupe les patrons de la presse ivoirienne. Il a battu, via un scrutin transparent, Ousmane Sy Savané, Directeur général du Groupe Cyclone, éditeur des quotidiens Le Temps et LG Infos, par 18 voix contre 15 ; soit 54,54% des voix, au second tour, après un premier tour qui a mis aux prise les deux candidats finalistes et Lucien Agbia Lucien, directeur général de « Multiconsult Gestion », éditeur de Pme Magazine.

Il faut noter qu'à l'issue du 1er tour, Zohoré Lassane et Ousmane Sy Savané sont arrivés à égalité parfaite avec 16 voix chacun et 1 voix pour Lucien Agbia. C'est donc cette parité qui a nécessité un second tour. Par son sacre, Zohoré Lassane succède ainsi à Patrice Yao. Bien avant le scrutin, c'est dans la matinée du samedi que débutent, dans la salle de conférences de Suprême Hôtel, les travaux du 5ème congrès du Gepci qui a battu le rappel de tous les membres, actifs et anciens, de l'organisation. Cohésion et responsabilité, les maitres-mots !

Jean Martial Adou, Directeur de cabinet de Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, a lu in extenso le message de son mandant. Il n'a pas manqué de féliciter le Gepci pour «l'exemple de cohésion et d'unité qu'affiche cette organisation dans le paysage des médias en Côte d'Ivoire». Aussi, l'occasion a été belle, pour Jean-Martial Adou, de rappeler les différents appuis que la tutelle a apporté au Gepci dans le cadre de la crise à coronavirus.

«Ce sont 200 millions alloués à toutes les organisations de la presse, en 2020, pour la riposte contre la Covid-19, 80 millions pour l'achat de la Licence Microsoft aux fins du télétravail et des kits sanitaires de lavage de mains, gel hydro alcoolique à hauteur de 33 millions de FCFA», a-t-il révélé. Pour camper l'actualité, l'envoyé du ministre a traduit l'exhortation de Sidi Touré aux journalistes afin qu'ils «contribuent à la réussite des élections législatives du 6 mars prochain». Le président sortant, Patrice Yao, a félicité les éditeurs à l'initiative de la création du Gepci. «Les acteurs du secteur de la presse mesurent la justesse de la création et la promotion du Gepci, car cette structure reste l'outil idoine pour adresser, à l'unisson, les problèmes du secteur de la presse.

Le Gepci a démontré qu'unis, nous sommes plus solidaires et résilients ». Au-delà de l'union, le président sortant a appelé ses pairs éditeurs à changer de paradigme s'ils veulent voir les entreprises de presse qu'ils dirigent viables. «Nous sommes condamnés à nous réinventer économiquement. C'est un nouveau cap qui nous est indiqué. Nous devons le surmonter en équipe et l'esprit d'équipe doit toujours prévaloir, quels que soient les enjeux de ce congrès». Il est bon de noter que Zohoré Lassane est membre fondateur du Gepci qui a vu le jour en 2005. Le patron du groupe Le Réveil, Dénis Kah Zion a été le premier président.