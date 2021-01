Cote d'Ivoire: Développement des villes durable / Nécrlogie - Le ministère de la Ville et le club Abidjan Ville durable s'unissent

Le club Abidjan Ville durable a décidé d'accompagner le ministère de la Ville dans la réalisation de ses projets. C'est dans ce cadre que le ministre de la Ville François Albert Amichia a accordé, mardi 12 janvier dernier, une audience au président du club, Guillaume Herry, à son cabinet au Plateau.

Cette séance de travail a porté sur les projets en cours de développement entre le club Abidjan Ville durable et le ministère de la Ville ainsi que les projets à développer. « Notre entretien a été très prometteur et a permis d'identifier de manière claire des projets sur lesquels le club Abidjan Ville durable et le ministère vont travailler ensemble » a expliqué Guillaume Herry.

Le club entend très prochainement lancer avec l'appui du ministère une grande sélection de tous les projets ivoiriens, portés par des startups, ONG, associations, ou universités qui contribuent à faire d'Abidjan une ville durable. Les entreprises françaises qui composent ce club couvrent tous les secteurs clefs à savoir (énergie, infrastructure, eau/assainissement, déchets, transport, sport/éducation) et englobe toute la chaine de valeur (financement, développement, études et architecture, construction et exploitation) de la ville durable.

Porté à la tête du club en octobre 2020, pour un mandat d'un an à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui s était tenue à l institut français au Plateau, Guillaume Herry a souligné que cette organisation est au service de l'Etat ivoirien pour l'accompagner. «Notre objectif est de mettre à profit toute l'expérience emmagasinée par les entreprises françaises de manière à proposer des solutions concrètes pour accompagner le gouvernement ivoirien et toutes les institutions compétentes dans la mise en œuvre des solutions durables », at-il indiqué.

Lancé par le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur français et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, le club Abidjan Ville durable a été créé en avril 2016. Il regroupe une cinquantaine d'entreprises françaises présentes en Côte d'Ivoire qui mettent au service du pays les compétences et les expériences de ses membres pour travailler sur des projets qui permettent de construire une ville durable pour le futur.