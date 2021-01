Cote d'Ivoire: Tourisme/OMT - La Côte d'Ivoire obtient une autre place dans la gouvernance mondiale

La Côte d'Ivoire vient d'être élue, ce 14 janvier, à la tête du Comité de validation des candidatures des membres de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). C'est au terme de sa seconde réunion statutaire que ce comité a plébiscité la Côte d'Ivoire pour présider à ses destinées.

Et faisant de son concurrent à ce poste, l'Iran, le vice-président, ce jour même, par visioconférence des membres du comité, avec la Direction de l'OMT, en présentiel depuis son siège à Madrid (Espagne). Siandou Fofana, ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, présidera donc cette instance qui étudiera les dossiers des organisations professionnelles et groupements d'intérêts qui désireront s'allier à l'agence spécialisée des Nations-Unies, aux côtés de ses pairs de Chine, d'Arabie Saoudite, d'Azerbaïdjan, du Honduras et de l'Iran. Au cours de leur première séance, à l'issue du plébiscite ivoirien, 7 candidatures de membres alliés ont été validées. En attendant la 24e Assemblée générale de l'organisation, prévue en octobre prochain au Maroc.

Il importe de rappeler qu'il existe environ 500 membres alliés à l'OMT et qui s'érigent comme des instances d'un lobbyisme et de réseautage de bon aloi à même de cristalliser l'industrie touristique comme levier du développement des destinations. Faut-il le noter, pour prétendre prendre les rênes de ce comité, la candidature ivoirienne devrait au préalable justifier de son élection au Conseil exécutif de l'OMT depuis la 23e Assemblée générale de l'organisation, à Saint-Pétersbourg (Russie), et de la cooptation de Siandou Fofana pour faire siéger la Côte d'Ivoire en tant que seul pays africain membre du Comité de sélection des candidatures des membres alliés à la même occasion.

Une suite logique donc des choses serait-on tenté d'affirmer. Encore que, en outre, en plus de la réunion qui a porté le tourisme ivoirien, encore une fois dans les arcanes de la gouvernance mondiale du secteur, le ministre a intégré le groupe de travail porté sur les fonts baptismaux ce jour même en vue de la réforme du cadre légal des membres alliés, aux sens d'un aggiornamento lors des futures assemblées. D'ores et déjà, le ministre Siandou Fofana portera la voix de la Côte d'Ivoire, les 18 et 19 janvier, en Espagne, lors de la réunion d'avant assemblée générale.