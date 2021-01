Togo: Pasteur Edoh Komi - "Nous voulons encore d'autres Martin Luther King, d'autres Mandela"

De coeur avec les Américains, le MMLK (Mouvement Martin Luther King) du Pasteur Edoh Komi a célébré ce Lundi 18 Janvier 2021 à Lomé, le Martin Luther King day, en hommage au Pasteur américain et prix Nobel de la Paix.

Pour cette célébration, il a été question pour le MMLK ainsi que ses partenaires dont l'Ambassade des Etats Unis au Togo, la CNDH (Commission Nationale des droits de l'Homme), syndicats et autres organisations de la Société civile togolaise de revisiter à travers un exposé, une projection de film, et des affiches, la vie, le combat et les réussites de la lutte non-violente contre les injustices sociales, menés par Dr King. Aussi, a-t-il été question de voir dans quelle mesure l'on peut s'inspirer de ce combat pour faire avancer la lutte pour plus de liberté et de justice en Afrique et particulièrement au Togo.

"Il a réussi malgré les critiques, à dénoncer l'injustice sociale. On n'a pas besoin de vivre longtemps pour faire quelque chose. On n'a pas besoin de 50 ans au pouvoir pour faire quelque chose pour son pays. A 39 ans, Dr King est parvenu à marquer son temps. A 34 ans, il est devenu prix Nobel de la paix et c'est d'ailleurs le plus jeune de l'histoire", ce sont là des mots du Pasteur Edoh Komi.

Le premier responsable du MMLK invite dès lors les Togolais à oser, pour ouvrir un peu plus de champ de la liberté au Togo. "Oeuvrons pour que l'on ne se réjouisse de notre mort", a-t-il souhaité.

Et de conclure, "Martin Luther King est un homme de référence, un modèle pour nous. A partir de cette célébration, nous voulons encore d'autres Martin Luther King, d'autres Mandela".

Présent à cette commémoration, le Maire de la Commune de Golfe 2, Dr James Amaglo, a salué cette initiative d'éveil de conscience entreprise par le MMLK.

Pour information, les activités du MMLK pour cette célébration de Martin Luther King day, ont été rendues possibles par le soutien matériel de l'Ambassade des Etats Unis au Togo.