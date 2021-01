Ile Maurice: Tentative de meurtre - Il roule sur son ex-épouse

Un jeune habitant d'Eau-Coulée est actuellement recherché par la police de Rose-Hill après qu'il aurait tenté de tuer son ex-épouse sur le parking du centre commercial de La CityTrianon. L'incident s'est produit samedi vers 15 h 30. La jeune femme de 24 ans avait terminé son service et s'apprêtait à rentrer chez elle en compagnie d'une collègue lorsque cela s'est produit.

Admise à l'hôpital Victoria à Candos, les pieds plâtrés, cette habitante de Rose-Hill, revient sur son agression. «Il me menaçait qu'il allait passer à l'acte, il l'a finalement fait. Aujourd'hui, je ne sens plus mes pieds. J'ai porté plainte au poste de police mais ils ne l'ont pas arrêté. Samedi, je sortais de mon travail. Il m'a roulé sur les pieds», raconte la jeune femme, encore traumatisée.

Elle explique qu'elle avait contracté le «nikkah» avec le suspect l'année dernière mais après deux mois de vie commune, le couple s'est séparé. «Il me frappait. J'ai même obtenu un Protection order contre lui. Avec le temps, j'ai appris qu'il était un escroc. Il avait d'ailleurs déjà fait de la prison.»

C'est après la séparation que débute le cauchemar de la jeune femme. Le suspect, âgé de 37 ans, commence à poster des photos de la jeune femme dans des positions compromettantes et n'hésite pas à l'insulter sur les réseaux sociaux. La victime soutient qu'elle faisait le va-et-vient au poste de police pour porter plainte contre lui, mais le jeune homme est introuvable. «Il venait sur mon lieu de travail pour me menacer. J'ai dû changer de travail car il me harcelait.»

Elle avait porté plainte au poste de Moka. Il y a quelques jours, un proche de la jeune femme a rencontré le trentenaire. «Mon ex-époux a fait une vidéo pour s'excuser et il avait dit qu'il allait arrêter de me menacer et de me harceler», indique la victime.

Mais samedi, le jeune homme a mis ses menaces à exécution. La police n'a pas encore pris la version de la victime. Quant au jeune homme, il est toujours en liberté. Et la voiture a été retrouvée en direction d'Union Park.