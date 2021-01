Mali: Moussa Kyabou - « Mon rêve est de joueur dans le championnat Anglais »

A 22 ans, l'international malien Moussa Kyabou rêve d'Angleterre. Le milieu de terrain qui a réalisé un bon début de tournoi avec les Aigles du Mali, avec une titularisation face au Burkina Faso, espère remporter le CHAN Total 2020 et graver son nom en lettres d'or. Entretien...

Une première rencontre dans ce CHAN Total 2020 face au Burkina Faso, soldée par une victoire. Un mot sur ce match ?

Le match était très soudé. Il faut savoir que depuis notre préparation à Bamako, nous sommes déterminés avec l'unique objectif de réaliser le meilleur départ possible dans la compétition. Dans ce genre de tournoi, l'essentiel est de gagner des points pour se qualifier au prochain tour.

Que penses-vous de la prestation des Aigles face au Burkina Faso ?

Dans l'ensemble, nous avons réalisé un bon match au vu des conditions de préparation avec l'arrêt de notre championnat local depuis plusieurs mois. Les joueurs burkinabés ont au moins quatre matches de championnat dans les jambes. Nous sommes entrés avec la ferme intention de remporter le match, en faisant le jeu tout en le gérant. Cela a été fait dès la première mi-temps avec plus d'attaques en seconde période à la suite des consignes de coach. Notre équipe peut faire des choses dans ce tournoi.

Un mot sur le prochain match face au Cameroun, pays hôte ?

Nous allons étudier le jeu des camerounais. C'est une bonne équipe, le pays organisateur en plus. Mais comme je vous 'ai déjà déclaré, le Mali est présent dans ce tournoi pour gagner des matches et aller le plus loin possible. A nous de gérer notre jeu pour gagner plus de points avant les quarts.

Le CHAN Total est un tremplin pour les joueurs locaux. Croyez-vous à cela ?

Je suis ici avec le Mali pour remporter le tournoi. Je veux marquer mon nom dans l'histoire du football malien. Cela me permettra également de voir plus loin avec des opportunités dans des championnats étrangers. Nous devons nous donner au maximum pour réaliser un bon CHAN, et frapper aux yeux des recruteurs. Mon rêve est de jouer en Angleterre. J'aime leur football, et avec ce genre de compétition (NDLR : CHAN), nous avons la chance de prouver nos capacités pour aller ailleurs.