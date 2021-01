Congo-Brazzaville: Vie des partis - Georges Yoka reconduit à la tête du Club 2002-PUR Talangaï

Le président sortant du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR) du sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï, Georges Yoka, a été réélu le 17 janvier pour un nouveau mandat de trois ans, à l'issue d'une assemblée générale élective.

Le Club 2002-PUR poursuit sa campagne de restructuration des instances intermédiaires et de base à travers le pays. S'agissant de Brazzaville, après Mfilou, Moungali et Madibou, le tour était revenu le week-end dernier à l'arrondissement 6 de renouveler ses instances. Ainsi, Georges Yoka a été reconduit à la tête d'un bureau exécutif de onze membres. Les délégués des treize quartiers de Talangaï ont également mis en place une commission de contrôle et d'évaluation locale de trois personnes, présidée par Det Séraphin Afoula.

En effet, le président réélu mesure déjà l'ampleur de la nouvelle tâche qui l'attend. « Aujourd'hui vous venez une fois de plus de renouveler votre confiance à ma modeste personne afin que je puisse continuer à conduire notre très cher parti vers les horizons tant souhaités par notre hiérarchie. Cette marque de confiance renouvelée à mon égard m'oblige de continuer davantage à prendre en toute confiance et responsabilité les destinées de notre très cher parti à Talangaï », s'est réjoui Georges Yoka.

Selon lui, pour atteindre les objectifs escomptés, il faut que les militants de cette formation politique de la majorité présidentielle de Talangaï puissent se lever comme de dignes membres du parti en mouillant le maillot comme ils l'ont toujours fait. Réitérant l'appel du secrétaire général du Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondélé, relatif à l'enrôlement sur les listes électorales, Georges Yoka a invité les militants de Talangaï à se mobiliser massivement pour consulter les listes électorales et se faire enrôler afin, dit-il, de donner plus de chances à leurs candidats aux prochaines élections.

La déléguée nationale, Milaine Gloria Gassongo, a salué la nouvelle équipe dirigeante qui doit d'ores et déjà se mettre au travail. Concernant l'élection présidentielle du 21 mars prochain, elle a rappelé que le Club 2002-PUR et la majorité présidentielle ont pour choix le président Denis Sassou N'Guesso comme candidat unique. Un choix que Milaine Gloria Gassongo qualifie de la discipline, de la raison et du patriotisme.

« Le peuple congolais est donc face à son destin, notre parti est face à ses responsabilités politiques, dans le cadre de la majorité présidentielle, cadre politique concerté qui nous a permis, au cours du mandat qui s'achève, d'affirmer notre condition idéologique dans les grands débats. Votre responsabilité à vous, nouveaux responsables du parti, c'est de convaincre et faire convaincre les hésitations et les indécis... Il faut se mettre déjà au travail, aucune maison ne doit vous échapper. Tout le monde doit être enrôlé », a exhorté la déléguée nationale à l'assemblée générale de Talangaï, insistant sur le travail de conscientisation et de sensibilisation pour convaincre les potentiels électeurs.