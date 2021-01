Cameroun: Riposte économique post Covid-19 - De l'air pour les petites entreprises

Une offre de prêts garantis à 80% par le Groupe AFD, provenant de l'Etat français vient d'être mise à disposition pour les structures affectées par la pandémie.

C'est sur son site Web que Proparco, la filiale de l'Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé, annonce qu'elle a signé avec la banque Société générale Cameroun, un partenariat qui favorisera un accompagnement de plus de 900 très petites entreprises (Tpe), puis des petites et moyennes entreprises (Pme) camerounaises impactées par le Covid-19. Un accord qui permettra le déploiement de prêts garantis par le Groupe AFD à ces catégories d'entreprises.

« La crise économique engendrée par la pandémie du Covid-19 touche durement les petites et moyennes entreprises camerounaises, affectant leur capacité à innover, à créer des emplois et à fournir des biens et services essentiels. Le Cameroun compte parmi les tout premiers pays à bénéficier de l'offre de prêts garantis à 80% par le Groupe AFD, rendue possible grâce aux ressources spécialement allouées par l'Etat français en faveur des Tpe et des Pme affectées par la crise en Afrique », peut-on lire. Société générale Cameroun se chargera donc de redistribuer ces financements

Ainsi donc, si l'on s'en tient au communiqué publié sur le site de Proparco Cameroun, des entreprises de moins de 200 personnes affectées par la crise et ayant sollicité un financement pourront se voir octroyer des prêts de 12 à 48 mois. Ces prêts pourront représenter jusqu'à trois mois du chiffre d'affaires de l'année 2019. « Le déploiement de cette garantie exceptionnelle, nouvel outil mis en œuvre dans le cadre du volet « Résilience de Choose Africa », nous permettra d'amplifier notre action auprès des Pme camerounaises, en particulier, celles qui sont durement affectées par la crise actuelle », a précisé Audrey Maignan, directrice régionale de Proparco pour l'Afrique centrale.

Choose Africa est cet outil qui propose plusieurs formes d'accompagnement aux Pme notamment des lignes de crédit, garanties, prises de participation, accompagnement technique, etc. C'est en novembre 2020 que l'enveloppe allouée à cet outil avait été majorée d'un milliard d'euros pour répondre plus efficacement aux besoins de cette catégorie d'entreprises. On était alors passé de 2,5 milliards d'euros (1?639 milliards de F) à 3,5 milliards d'euros (2?295 milliards de F) pour la période 2018-2022. A ce jour, ce sont plus de 2 milliards d'euros (1311 milliards de F) qui ont déjà été déployés par le Groupe AFD dans le cadre de cette initiative.