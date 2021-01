Cote d'Ivoire: Karaté - Les grandes articulations de la saison 2021 de l'Association Yoseikan connues

La saison 2021 de l'Association Côte d'Ivoire Yoseikan débutera le 14 février. Les festivités de lancement de la nouvelle saison auront lieu dans la ville de Grand-Bassam. Une rencontre entre les clubs et le comité directeur s'est tenue, samedi dernier, au siège de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines assimilées (Fikda). Elle a permis de connaître les grands axes de la prochaine saison.

« C'est important pour nous de démarrer maintenant car nous avons de grandes ambitions pour cette saison 2021. Nous promettons du lourd pour faire oublier la saison 2020 qui a été blanche en raison de la pandémie de coronavirus », a expliqué Me Fida Norbert, le président de l'Association Côte d'Ivoire Yoseikan.

Dans un mois donc, les adeptes de la discipline vont retrouver l'ambiance des compétitions et des tatamis. Contrairement à l'année dernière, le calendrier de la saison 2021 est assez chargé. Outre les championnats enfants et seniors (kumité et kata), une vingtaine d'activités sont inscrites au calendrier. Il s'agit, entre autres, de la Coupe portant le nom du président mondial, Alain Lavoie (du 29 au 30 octobre) et des tournois inter-disciplines.

Des stages nationaux pour les juges et les arbitres ainsi que des passages de grades sont prévus pour les mois de mars, d'avril et de décembre prochains. L'Association Côte d'Ivoire Yoseikan est le 2e plus grand démembrement de la Fédération ivoirienne de karaté (Fikda), après l'Association ivoirienne de karaté shotokan (Aikash).