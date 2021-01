Cameroun: Fonction publique et Réforme administrative - La digitalisation au cœur du service

Option réitérée vendredi dernier au cours de la conférence annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et organismes sous-tutelle du Minfopra, tenue en visioconférence.

La digitalisation, en vue d'un service optimal rendu aux usagers. 2021 s'annonce sous de nouveaux auspices au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra). Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, le chef de ce département ministériel, Joseph LE et son équipe comptent plus que jamais sur le numérique pour atteindre leurs objectifs. C'est dans cet esprit que le ministre de la Fonction publique a présidé la toute première conférence annuelle virtuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et organismes sous-tutelle du Minfopra vendredi dernier à Yaoundé. Lui, face à son ordinateur dans son cabinet, et ses collaborateurs installés dans leurs bureaux à travers le pays. Covid-19 oblige.

Conclave placé sous le thème : « La digitalisation des procédures administratives au Minfopra dans un contexte sanitaire critique (Covid-19) » et animé par plusieurs exposés sur la problématique. Cette thématique comme l'a si bien souligné le Minfopra, s'inscrivait dans la continuité des chantiers amorcés à la faveur du colloque national tenu en 2020 sur la modernisation de la fonction publique. « S'inspirant de cette vaste entreprise et, eu égard aux contraintes sanitaires induites par la pandémie, nous avons été amenés à repenser notre offre de service, en y apportant une touche de digitalisation à travers la dématérialisation et la simplification des procédures », a indiqué Joseph LE.

Dans un contexte actuel de restriction des contacts physiques et de mouvements, de nombreuses mesures ont été prises dans le but d'assurer la continuité du service et la satisfaction des usagers. Il s'agit entre autres, du maillage national du dispositif spécial d'accueil, de la collecte des dossiers et du renseignement des usagers, de la notification des actes signés en région et de la signature des attestations de présentation de l'original du diplôme par les sous-préfets, autorisés par le ministre de l'Administration territoriale à la demande du Minfopra. En plus des épreuves orales par visio-conférence à partir des chefs-lieux des régions, ce département ministériel veut s'étendre jusqu'aux chefs-lieux des départements avec la collaboration de ses partenaires.

Pour ce qui est de la lutte contre le Covid-19 qui continue son chemin dans le pays, Joseph LE a fait savoir que, « suite aux hautes directives du chef de l'Etat lors de son message à la nation le 31 décembre dernier, poursuivre la lutte intense contre la pandémie du Covid-19 dans nos services centraux et déconcentrés est une priorité ». Il sera donc question de maintenir le cap de telle sorte que tous les collaborateurs, capital le plus précieux à préserver, restent toujours en bonne place. « A cet effet, nous allons mutualiser les moyens et même les intelligences de afin que cette lutte soit poursuivie et que le service aux usagers continue dans d'excellentes conditions », a conclu le Minfopra. La rencontre a été suivie par l'inauguration de deux bâtiments flambant neufs au siège du ministère par Joseph LE. Ceux-ci abritent « La maison de l'Usager », une salle de conférence et un restaurant. La cérémonie s'est achevée par la remise des médailles à quelques récipiendaires.