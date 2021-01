Cameroun Union des confédérations africaines des Sports - Des relations au beau fixe

Le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, a reçu en audience, le 15 janvier dernier, le président du Bureau exécutif de cette organisation, Ahmed Nasser Mohamed.

Le Cameroun souhaite que le siège de l'Union des Confédérations africaines des Sports (UCSA) demeure sur son territoire. Le ministre des Relations extérieures (Minrex) l'a fait savoir le 15 janvier dernier au président du Bureau exécutif de l'UCSA. Lejeune Mbella Mbella recevait en audience l'Egyptien Ahmed Nasser Mohamed. L'hôte du ministre a tenu à son tour à rassurer sur la disponibilité de son organisation à rester fixé au Cameroun. « Nous n'avons jamais enlevé le quartier général d'ici, mais nous étions juste en négociations. Notre président nous a demandé de ne pas quitter le Cameroun car les relations entre le Cameroun et l'Égypte sont très bonnes », a indiqué le président du Bureau exécutif de l'UCSA.

L'organisation nourrit par ailleurs des projets à réaliser dans le pays qui accueille ses services. Lesquels concernent, notamment, l'animation de la jeunesse dans le domaine du sport. Tout devrait être prêt dans ce sens d'ici huit mois, d'après Ahmed Nasser Mohamed. Ce dernier a révélé qu'une feuille de route avait déjà été conjointement établie entre l'UCSA et le gouvernement camerounais.

L'accord de siège entre l'Union des Confédérations africaines des Sports et le Cameroun a été signé le 11 juin 2012. Les responsables de cet organisme ont intégré leurs bureaux à Yaoundé en mai 2016. Créée le 23 juillet 1998 à Abidjan, en Côte-d'Ivoire, l'UCSA vise plusieurs objectifs. Il s'agit, entre autres, de promouvoir la compréhension, la coopération et l'aide mutuelle entre les confédérations sportives africaines ; promouvoir et encourager la participation féminine à la pratique du sport et à l'administration des structures sportives ; coopérer avec l'Union africaine, les Etats africains et les organisations sportives internationales pour la conception et la mise en œuvre des politiques sportives en Afrique ; contribuer à la promotion des sports traditionnels, et au développement des sports olympiques et non olympiques en Afrique.