Maroc-Israël - Brand & Image et Kam Global Strategies annoncent le premier partenariat stratégique en RP

Casablanca — L'Agence Brand & Image et Kam Global Stratégies ont annoncé, lundi, la signature du premier partenariat en relations presse et publiques (RP) entre deux opérateurs du Maroc et d'Israël.

Dans un communiqué, l'Agence Brand & Image souligne que cet accord vient "renforcer les opportunités offertes par la normalisation des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays".

Forts d'une longue expérience en conseil en communication et relations presse et publiques, les deux partenaires mettront ensemble à profit leur expertise en faveur des hommes d'affaires et institutions publiques et privées des deux pays, et ce, dans l'objectif de construire leurs images à travers divers canaux, notamment les médias, les réseaux sociaux, les influenceurs, les meetings ainsi que les visites de travail (BtoB) dans les pays respectifs, précise le communiqué.

La maîtrise des langues, en l'occurrence l'hébreu, l'anglais, le français et l'arabe serait un grand atout pour booster rapidement et efficacement la communication entre les deux rives.

"Ce partenariat stratégique est le fruit d'une rencontre entre deux femmes, ferventes et fortement engagées voulant donner un coup d'accélération à leur collaboration pour marquer cette phase historique", note la même source.

Citée dans le communiqué, la fondatrice et présidente de Kam Global Strategies, Laura Kam a souligné : "Nous sommes ravis de nous associer à Brand & Image en cette période passionnante. Aujourd'hui plus que jamais, les Israéliens et Marocains auront tendance à beaucoup communiquer vu que les relations entre nos deux pays ont été hissées à un niveau élevé. Nous sommes impatients de mieux faire connaître les potentialités de nos pays dans divers domaines tels que l'agro-technologie, la cybersécurité et le tourisme".

De son côté, Rajâa Charifi, fondatrice et directrice générale de Brand & Image a indiqué : "Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer notre collaboration avec Kam Global Strategies, un partenaire de taille. Nos expertises et expériences de longue date à travers des services sur-mesure et nos positionnements dans nos marchés respectifs vont créer une réelle valeur ajoutée pour nos agences et profiteront grandement à toutes les entités voulant faire développer leurs activités et marques et promouvoir leurs images dans les deux pays et même en Afrique".

Kam Global Strategies est une agence de communication stratégique à 360 degré pour les responsables politiques et hommes d'affaires qui souhaitent faire du business en Israël et pour le compte d'Israël ainsi que pour les entreprises israéliennes et les dirigeants des organisations qui souhaitent voir des résultats à l'échelle internationale.

Bénéficiant d'une longue expérience en communication avec des acteurs publics et privés tant au Maroc qu'à l'international, Brand & Image est, quant à elle, une agence spécialisée en conseil, en communication stratégique et en relations publiques. Créée en 2015, par Rajâa Charifi qui justifie d'une expérience de 25 ans dans ce domaine, l'agence Brand & Image accompagnent ses clients, entités privées et publiques, à travers une panoplie de services sur mesure et opérant en synergie allant du Brand Management au Conseil en Communication, de l'Événementiel aux Relations Presse, sans oublier la E-réputation, la Communication de Crise ou encore le Conseil et Accompagnement en Affaires Publiques et Lobbying.

Aussi en tant qu'agence Médias, Brand & Image bénéficie d'une longue expérience dans la création, la conception et l'exécution de campagnes de communication et relations presse qui est mise au service des acteurs les plus exigeants, notamment des grandes marques et institutions publiques et privées.