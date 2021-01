Seychelles: Le pays délimite une nouvelle zone pour la transformation du poisson

Le gouvernement des Seychelles a délimité une première zone à utiliser uniquement comme zone pour la transformation du poisson, où la transformation industrielle du poisson.

Le terrain à attribuer aux investisseurs privés s'étend sur 70 000 mètres carrés et est situé sur l'île artificielle de l'île du Port au large de l'île principale de Mahé.

Outre les unités de transformation du poisson du port de pêche de Providence, c'est la première zone à être délimitée dans le cadre d'un plan d'occupation des sols exclusivement pour la transformation du poisson.

Le conseiller spécial au ministère des Pêches, Roy Clarisse, a déclaré à la SNA que le but est d'avoir un centre dédié à proximité du front de mer où se trouvent les usines de transformation du poisson. La zone délimitée est située au nord du quai de l'IPHS à l'Ile du Port.

« Cela permettra un meilleur accès aux installations et services communs tels que la centrale de stockage froide commune ou les installations communes de traitement des eaux usées », a déclaré M. Clarisse.

M. Clarisse a ajouté que, étant donné que les activités d'une usine de transformation du poisson peuvent être affectées par le type "d'autres activités dans son environnement, en particulier les exigences sanitaires des produits, il est impératif qu'elles soient situées dans des zones avec des activités environnantes compatibles avec les activités de manutention et de transformation du poisson. "

La principale source de poisson ciblé pour être transformé est le thon, mais M. Clarisse pense que s'il y a un potentiel de transformation du poisson provenant de l'aquaculture, le gouvernement devra prendre en considération.

Environ 400 000 tonnes de thon sont capturées par les senneurs chaque année dans le sud-ouest de l'océan Indien, dont environ 80 000 tonnes dans la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles.

Photo : Le thon est la principale source de poisson ciblé pour être transformé. Environ 400 000 tonnes de thon sont capturées par les senneurs chaque année dans le sud-ouest de l'océan Indien, dont environ 80 000 tonnes dans la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles

"Cependant, comme la majorité des thons capturés sont transbordés à Port Victoria avec environ 70 000 tonnes de poids brut traitées par IOT (Indian Ocean Tuna), il est plus approprié d'avoir une station d'épuration centralisée", a déclaré M. Clarisse.

La capacité combinée de transformation du poisson dépendra des projets d'investisseurs privés et des méthodes de transformation.

De toute évidence, avec plus d'usines de transformation, M. Clarisse a déclaré qu'il y aurait plus de possibilités d'emploi et de fourniture d'autres services auxiliaires à l'appui des usines.

Les usines devront être conformes aux normes approuvées comme l'exige l'autorité compétente du Bureau des normes des Seychelles (SBS) pour les usines de transformation du poisson engagées dans l'exportation de poisson ou de produits de la pêche.

"Contrairement à la viande transformée où des additifs et des conservateurs sont ajoutés, le poisson transformé est sûr. Il existe différents types ou catégories de transformation, tels que le filetage, les longes, les steaks et d'autres méthodes de transformation telles que la précuisson et la mise en conserve", a déclaré le conseiller spécial.

En novembre, l'année dernière, le nouveau ministre de la pêche Jean François Ferrari a expliqué que davantage d'installations, en particulier celles qui soutiendront les services terrestres pour la pêche, doivent être mises à la disposition des entreprises et des investisseurs aux Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental.

La possibilité d'un plus large éventail d'activités peut être réalisée, a déclaré M. Ferrari, telles que les services de transformation du poisson en produits de grande valeur adaptés à l'exportation.