Sénégal: Covid-19 - Le patron de l'OMS donne un ultimatum de 100 jours pour la vaccination dans tous les pays du monde

La déclaration du Directeur Général de l'organisation mondiale pour la Santé est intervenue après une réunion du Comité d'urgence de l'OMS, qui s'est tenue à Genève. «Les agents de santé sont épuisés, les systèmes de santé sont épuisés et, nous constatons que les approvisionnements en oxygène sont dangereusement bas dans certains pays. Le moment est venu de rassembler l'humanité commune et de déployer des vaccins auprès des agents de santé et des personnes les plus exposées », a déclaré Tedros Ghebreyesuslors d'une conférence de presse.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelle tous les pays du monde à démarrer les campagnes de vaccination contre la Covid-19 au cours du premier trimestre de cette année 2021.

«Je veux voir une vaccination en cours dans tous les pays lors des 100 prochains jours afin que les agents de santé et les personnes à haut risque soient protégés en premier », a ajouté le Chef de l'OMS. «J'attends avec impatience la réunion du Conseil d'administration la semaine prochaine et je travaille avec les fabricants et les pays pour faire en sorte que l'approvisionnement en vaccins soit disponible et distribué équitablement dans le monde ».

Tedros Ghebreyesus a fait cette déclaration suite à une réunion du Comité d'urgence de l'OMS. Au cours de cette réunion, l'institution a formulé une série de recommandations sur la pandémie, alors que de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2, le virus à l'origine de la Covid-19, sont apparues dans plusieurs pays.

Pour rappel, le monde a franchi le cap des deux millions de morts en raison de la Covid-19, la semaine dernière. Selon, Antonio Guteres Secrétairegénéral de l'ONU, l'aggravation des effets meurtriers de la pandémie est principalement due à un manque d'action concertée au niveau mondial.

Les campagnes de vaccination ont démarré dans plusieurs pays du monde. Les Seychelles ont donné le ton en Afrique, c'est le premier État à lancer la vaccination de masse contre la Covid 19 dans le continent et ce depuis le 10 janvier dernier.