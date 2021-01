Togo/Maroc: CHAN (Groupe C) - Les Eperviers n'ont pas été faciles à croquer pour les Lions (0-1)

Un grand match du Togo ! C'est la conclusion faite du premier match inaugural du Groupe C du CHAN entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Eperviers du Togo, par les confrères de Canal Plus. Le Togo de AÏgba-Touré Moubarak, ne s'est donc aucunement pas fait ridiculiser dans son essai, le tout premier, en phase finale du CHAN. En courbant l'échine, seulement 0-1 devant les champions en titre les Lions de l'Atlas, les Eperviers ont quelque peu gagné l'estime du public camerounais par leur bravoure et leur courage...

Deux qualités que l'Afrique leur connaissait déjà, lorsqu'ils s'en étaient allés éliminer les Super Eagles (vice-champions) en terre nigériane. Leur début dans le CHAN, devient donc une véritable attraction pour les observateurs sportifs africains. Ces derniers, en ont eu pour leur compte, et gardent de cette bande d'Abalo Dosseh, l'image d'un groupe solidaire et accrocheur. Jamais, ils n'ont permis à leurs adversaires du jour d'imposer leur jeu, et durant la première mi-temps, les Marocains, quoi que dominateurs, n'ont trouvé leur salut que dans un pénalty, doublement tiré. Le dernier rempart togolais, Moubarak, ayant réalisé la belle parade sur le premier essai de Yayha Jabrane. Sur sa deuxième tentative, décidée par l'arbitre, il trouve les filets togolais. Permettant aux siens de retourner aux vestiaires, sur une avance d'un but à zéro.

Les Togolais qui ont montré un meilleur visage en deuxième mi-temps, eurent tout de même une possession de balle, en dessous de celle des Marocains. Toutefois, comme le disaient nos confrères de Canal Plus, ils doivent à leur goal qui a réussi à mettre leur équipe, à flot. Le résultat final, 1-0 pour les Lions de l'Atlas, donne d'ailleurs raison, aux commentateurs de Canal Plus.