Madagascar: Météo - Eloise fonce sur Madagascar, Joshua épargne les Mascareignes

Elle s'est intensifiée cette nuit pour devenir une forte tempête tropicale et Eloise fonce tout droit sur la côte nord-est de Madagascar. L'œil devrait toucher les terres malgaches cette nuit.

«Le principal danger associé à ce système sont les fortes pluies qui pourront générer des crues éclairs, des inondations et des glissements de terrain sur une grande partie du Nord de Madagascar. Les premières pluies commencent à concerner la côte est,» note Météo France. La Grande Ile est ainsi en alerte. Selon le site Mtotec, Eloise pourrait souffler des rafales de 130 km/h dans les régions que la zone proche de son centre survolerait.

Les Mascareignes (Maurice, Rodrigues, Réunion) se retrouvent eux coincés entre deux systèmes, ce qui rend le temps encore plus sec et plus chaud. Joshua, qui est passé de «dépression tropicale» à «perturbation tropicale» dans la nuit est à 2175 kilomètres de Rodrigues et 2770 kilomètres à l'est de Maurice, et ne représente aucune menace pour nos îles.

Ce système a été baptisé par les services météo australiens avant qu'il ne traverse la «zone de responsabilité» de Maurice. Du coup, Joshua garde son nom d'origine et va rester loin au sud-est de Rodrigues sans influencer le temps.

Pendant que Joshua se désintègre peu à peu, et qu'Eloise descend plus au sud à hauteur de nos latitudes, il ne faut pas écarter un temps plus humide et instable pour Maurice et ce scénario est envisagé très vite.

Ainsi, Météo Maurice prévoit dès aujourd'hui, des averses éparses. Le communiqué de ce matin se lit comme suit : «Les averses seront modérées par moments surtout sur la moitié Est et sur le plateau central et accompagnées d'orages.

Il y aura aussi des poches de brouillard surtout sur les régions en hauteur.

La température maximale variera entre 25 et 27 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés Celsius sur les régions côtières.

Il y aura des périodes nuageuses cette nuit avec des averses surtout à l'Est, au Nord et sur le plateau central avec orages.

La température minimale variera entre 21 et 23 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 24 et 26 degrés Celsius sur le littoral.

Vent de l'est-Nord-Est à environ 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h aux endroits exposés.

Mer forte au-delà des récifs avec des houles du secteur Nord de l'ordre de 2 mètres 50.»

À savoir que la zone de convergence intertropicale, soit la zone de masse nuageuse sous l'équateur est particulièrement active et peut générer des cyclogenèses, soit la naissance des cyclones.