Madagascar: Entreprise - La RSE comme argument marketing

Un arbre planté pour un plein de carburant ou encore un arbre planté pour l'achat d'un téléphone. De nombreuses sociétés intègrent pleinement leurs stratégies marketing en se servant de la RSE ou Responsabilité Sociétale des Entreprises comme pilier.

Le concept prend de plus en plus d'importance dans notre société actuelle où des sujets comme l'écologie ou les conditions de travail des salariés deviennent de plus en plus préoccupants. Certaines entreprises prennent de plus en plus en compte ces préoccupations nouvelles en s'engageant dans des actions de RSE afin d'accroître les performances de l'entreprise et surtout, par la même occasion, de redorer leur image qui a sérieusement été ternie durant la crise.

Cependant, le fait de surfer sur la vague environnementale pour booster les ventes d'une société provoque l'indignation de certains consommateurs qui considèrent que « pour le plein d'un véhicule avoisinant les cent cinquante mille ariary, il serait possible de planter plus qu'un seul arbre. De même que pour l'achat d'un téléphone de moyenne gamme ». D'autres consommateurs suggèrent plutôt de soutenir d'autres activités plus écologiques au lieu et place ces stratégies de ventes déguisées.