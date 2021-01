Cote d'Ivoire: Covid-19 / Rapport du Comité de veille - Le gouvernement décide, demain

C'est demain que le gouvernement va se pencher sur les décisions arrêtées par le Comité de veille dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19.

Sur proposition du ministre de la Santé, le conseil des ministres va répondre à l'inquiétude des populations ivoiriennes suite à la propagation rapide des cas de contamination au virus de la COVID-19. Sur ce que va décider le gouvernement, les spéculations vont bon train et des rumeurs tentent de donner des pistes de réponses sur les conclusions du rapport du Comité de veille.

Selon certains, le Comité de veille a fait des recommandations contenues dans son rapport et portant sur les points clés en vue de freiner les cas de contamination à la maladie du COVID-19. Il s'agirait, entre autres, de l'interdiction de rassemblement, de la fermeture des établissements pré, scolaires et universitaire du port obligatoire du masque. Les contrevenants à cette mesure du port obligatoire du masque seront soumis au paiement d'une contravention 10.000f. Interdiction de vols arrivant des pays touchés tels que la France, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, le Nigéria.

Au niveau des transports, la réduction du nombre de passagers et le respect de la distanciation…Telles sont les mesures qui, selon plusieurs sources, seront déposées sur la table du gouvernement, demain mercredi. Le 06 janvier dernier, Le Conseil des ministres avait instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures idoines, en vue d'acquérir, 200 000 doses de vaccins pour une population-cible estimée à 100 000 personnes vulnérables ou exposées, afin de démarrer la campagne de vaccination dès le 15 février 2021.

Il avait été aussi annoncé des masques lavables certifiés qui seront mis à la disposition des populations dans les officines de pharmacie avec une contribution de 1000 FCFA pour un paquet de trois masques par mois et par personne. Pour une riposte conséquente, plus de 570 lits sont disponibles, dont 64 lits de réanimation dans le Grand Abidjan et 406 lits, dont 100 lits de réanimation à l'intérieur du pays.

Au total, le dispositif national de prise en charge compte 976 lits, dont 164 lits de réanimation afin de prendre en charge, à la fois, les cas modérés et les cas graves. En entendant la mise en œuvre effective desdites mesures, l'on reste attentif au communiqué final du conseil des ministres de ce mercredi 21 janvier.