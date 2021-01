Togo: Révolte des commerçants contre le bouclage du Grand Tône décrété par le gouvernement

Les commerçants de la préfecture de Tône et de ses environs se sont révoltés contre le bouclage décidé par le gouvernement. Ils ont manifesté leur mécontentement ce Lundi. Pour cause, ils se sont vus interdits les aller et retour par les forces de sécurité qui ont bloqué la route à la sortie de Dapaong.

Ce blocage est expliqué par le communiqué du gouvernement qui a décidé du bouclage du périmètre du Grand Tône ( Tône, Tandjouare, Cinkassé, Kpendjal et Kpendjal Ouest), donc les préfectures qui célèbrent rotativement la fête traditionnelle « Tingbapaab ».

Les commerçants dont il s'agit ici se rendaient dans le marché de Barkoissi, une localité de la préfecture de l'Oti Sud. Or d'après la décision du bouclage, nul ne peut entrer ni sortir du périmètre du grand Tone. Freinés donc dans leur déplacement pour Barkoissi, ces commerçants se sont transportés sur l'esplanade de la préfecture de Tône pour réclamer l'ouverture de la voie Dapaong-Barkoissi. Une réclamation qui a échoué puisque la rencontre de la délégation composée des membres du syndicat de l'UNATROT, des chauffeurs et des commerçants avec le préfet de Tône, le maire de la commune Tône 1 et les éléments de la Force anti Covid a permis de donner plus d'éclairage sur la décision du gouvernement. Cette délégation a refroidi les ardeurs des plus de quatre cents marchands qui ont finalement repris les voies de leurs maisons.

Le préfet a saisi de cette occasion pour insister sur le respect sans faille de la décision du gouvernement concernant le couvre-feu qui a bel et bien commencé le 17 janvier sur le territoire du Grand Tône. Il a demandé également aux parents de veiller sur les sorties de leurs enfants car ceux-ci sont tentés de voir concrètement à quoi ressemble le couvre-feu qu'ils n'ont jamais vécu.

En rappel, la décision du gouvernement fait suite aux cas élevés de contamination de la COVID 19 enregistrés dans le Grand Tone.