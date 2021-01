Cote d'Ivoire: Bouaké - Pr. Mélanie Tia œuvre pour le bon fonctionnement du Cnptir

Le dimanche 17 janvier 2021, dans l'enceinte du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale (Cnptir) de Bouaké, le Professeur Mélanie Tia, directrice de cette antenne a offert un déjeuner au personnel, aux partenaires et parents de personnes souffrant de défaillance rénale.

Une occasion également pour Pr. Mélanie Tia de réitérer sa volonté d'offrir de meilleurs soins et services en santé aux malades d'insuffisance rénale de la région de Gbêkê ainsi que d'autres régions du pays et même des pays limitrophes. « Certes, ce déjeuner nous offre l'occasion de nous retrouver et d'échanger sur les perspectives pour le bon fonctionnement du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale de Bouaké.

Cher personnel, partenaires, malades et parents de malades, je tiens donc à vous remercier vivement de votre fidélité et de votre amitié. Ensemble nous devons améliorer le fonctionnement de ce centre qui bénéficie déjà de la volonté intacte du Chef de l'État Alassane Ouattara et de Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique de soutenir notre centre. Mais également de l'ensemble des centres nationaux de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale partout en Côte d'Ivoire », a dit le Professeur Mélanie Tia. Elle a mis à profit l'occasion pour souhaiter une agréable année à ses hôtes. Également, elle a exhorté ses hôtes du jour à rester unis et solidaires pour le rayonnement de la commune de Bouaké. Inauguré en 2013, le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale de Bouaké est un don de la Fondation Kalou.

Il emploie une trentaine d'agents de santé toutes corporations confondues pour offrir le meilleur soin de santé au travers de 7928 séances de dialyse à 12 personnes souffrant de défaillance rénale. Nommée en février 2020, Pr. Tia Mélanie, est spécialiste de Néphrologie, Maître de Conférences Agrégée en médecine à l'UFR Sciences Médicales de l'UAO. Échange de présents de vœux et danses ont meublé ce déjeuner offert par la directrice du Cnptir à Bouaké.