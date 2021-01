Cote d'Ivoire: Bouaké / Formation professionnelle initiale - Les acteurs de la bonne gouvernance renforcent leurs capacités

Le directeur de la formation professionnelle initiale, Fofié Koffi, a, au nom de Brice Kouassi, secrétaire d'État chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, présidé, les 14 et 15 janvier dernier, à l'hôtel du stade de Bouaké, le séminaire de formation de renforcement des capacités des acteurs de la nouvelle gouvernance.

Pour lui, ce séminaire de formation vise d'une part à évaluer la phase expérimentale de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance. Et d'autre part, à renforcer les techniques managériales des membres des comités de gestion et à les sensibiliser à la vision et aux contours de ce nouveau dispositif.

Il s'agit, entre autres, a-t-il souligné, de partager la vision et les contours de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance dans les établissements de formation professionnelle ou projet d'établissement, d'expliquer les principales missions des organes de la nouvelle gouvernance et leurs interrelations, de présenter les différents outils de gestion de la nouvelle gouvernance, etc.

La formation qui s'est faite dans un contexte dynamique d'études de cas, de travaux dirigés et de résolutions de problèmes a permis aux participants d'échanger des idées et des expériences afin de s'enrichir mutuellement.

En tant que participant, Julien N'Koumo, directeur régional de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, qui a 40 ans d'expérience dans cet ordre d'enseignement, s'est réjoui de cette nouvelle gouvernance mise en place par le secrétaire d'État.