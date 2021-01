Sénégal: Des scientifiques se penchent sur la fiabilité des vaccins contre le Covid-19

Dakar — Des scientifiques de 130 pays se sont mis d'accord sur la création, au sein de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), d'une instance chargée des échanges et de la coordination, au niveau mondial, des résultats de la recherche sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins contre le Covid-19, a-t-on appris de l'agence spécialisée des Nations unies.

Ces scientifiques, au nombre de 2.800, étaient réunis ce week-end pour un forum virtuel visant à "recenser les lacunes du savoir et [à] fixer les priorités de la recherche concernant les vaccins contre le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la Covid-19".

Les chercheurs ont notamment discuté de "l'innocuité et [de] l'efficacité des vaccins existants et expérimentaux, des moyens d'optimiser une offre limitée et de la nécessité de faire des études supplémentaires sur l'innocuité des vaccins", indique un communiqué de l'OMS.

"La mise au point et l'homologation de plusieurs vaccins sûrs et efficaces, moins d'un an après l'isolement et le séquençage génétique de ce virus, sont une performance scientifique stupéfiante", a déclaré dans son allocution d'ouverture le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

"L'homologation des premiers vaccins ne signifie pas que la tâche est accomplie. Loin de là. D'autres vaccins sont à l'étude, qui doivent être évalués si l'on veut avoir suffisamment de doses pour vacciner tout le monde", a-t-il souligné dans le communiqué.

Selon ce dernier, plus de 30 millions de doses de vaccin ont déjà été administrées dans 47 pays, la plupart à revenu élevé. "Mais le lancement des vaccins à travers le monde a fait ressortir des inégalités flagrantes dans l'accès à ce moyen de défense vital."

"L'esprit de collaboration doit prévaloir en ces temps difficiles où nous cherchons à mieux connaître ce virus", a déclaré le docteur John Nkengasong, directeur des centres pour le contrôle et la prévention des maladies en Afrique.

Pour M. Nkengasong, cité également dans le communiqué, "il faut être attentif aux inégalités et délibérément inciter à investir dans les capacités régionales, pour offrir des chances égales à tous et mener une collaboration efficace, qui permettra de commencer à résoudre certains problèmes".

Les experts se sont également mis d'accord sur la nécessité de "faire des recherches essentielles sur l'administration des vaccins à différentes populations cibles, sur les stratégies et les calendriers d'administration des vaccins".

Ces travaux comprennent des essais, des modélisations et des études observationnelles qui contribueraient à orienter l'action des autorités publiques et sanitaires.

Les experts ont discuté également de l'impact des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 sur l'efficacité des vaccins, de l'influence des vaccins sur la transmission de l'infection et de la nécessité de mettre au point la prochaine génération de plateformes vaccinales.

"On a besoin de plusieurs vaccins qui fonctionnent dans différentes populations pour répondre à la demande mondiale et mettre fin à l'épidémie de Covid-19", a souligné le directeur du centre de développement des vaccins de l'Université de Maryland (Etats-Unis), Mike Levine.

Le vaccin doit être de préférence en doses uniques, qui ne nécessitent pas de chaîne du froid. Il peut être administré sans aiguille ni seringue et fabriqué à grande échelle, selon M. Levine.

Ce forum a été clôturé par un accord visant à créer une instance hébergée par l'OMS pour l'échange et la coordination, au niveau mondial, des résultats de la recherche sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins.

La rencontre a permis aux scientifiques d"'échanger" et d"'examiner des données et des protocoles de recherche publiés et non publiés pour améliorer notre connaissance commune des vaccins contre le Covid-19".

L'OMS dit avoir décidé de rassembler régulièrement des experts du monde entier pour encourager la recherche collaborative, fournir des protocoles standard et créer une instance au sein de laquelle échanger les dernières connaissances acquises sur le terrain.