Algérie: Lutte contre la criminalité - Appel à intensifier l'utilisation des caméras de surveillance

Bechar — Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a appelé lundi à partir de Bechar à intensifier l'utilisation des caméras de surveillance et de protection devenues d'un "grand apport dans la lutte contre la criminalité".

S'exprimant lors de l'inauguration du siège de la 4ème sûreté urbaine, le DGSN a mis l'accent sur l'intensification de l'utilisation des caméras de surveillance et de contrôle, "devenues d'un grand apport dans la lutte contre la criminalité" et à "poursuivre les efforts de lutte contre toutes les formes de criminalité, à leur tête le trafic de drogue".

Le nouveau siège de la 4ème sûreté urbaine, doté d'équipements modernes, est situé dans la commune de Debdaba et couvre une population de plus de 25.000 âmes, soit une densité d'un policier pour 808 habitants. Il compte également, dans son territoire de compétence, plusieurs institutions et édifices publics, dont le laboratoire régional de la sûreté nationale.

Le DGSN a inauguré, en outre, le nouveau siège du service régional de Santé, l'Action sociale et les Activités sportives, où une présentation lui a été faite sur les activités de cette structure.

Sur site, M. Ounissi a appelé à étendre les activités de ce centre de santé pour en faire une structure de proximité assurant des prestations sanitaires aux éléments de la sûreté nationale et leurs ayants-droit, ainsi qu'aux retraités de ce corps sécuritaire, voire même aux citoyens.

La première journée de la visite du DGSN dans la wilaya de Bechar a été amorcée par l'inauguration du siège de la police administrative, à la cité des 470 logements au chef-lieu de wilaya et ce, dans le cadre du renforcement de l'action de proximité en direction du citoyen et la prise en charge de ses préoccupations sécuritaires, la consolidation de la sécurité au sein de la société et la protection des biens.

Poursuivant sa visite de travail dans la wilaya, le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, se rendra mardi à Taghit où il procédera à l'inauguration du siège de sûreté de cette Daira.