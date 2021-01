Algérie: Algérie-France - Le renforcement de la coopération dans le domaine de l'Enseignement supérieur examiné

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu lundi à Alger, l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, avec lequel il a examiné l'état des relations bilatérales dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les moyens du renforcement de la coopération et l'élargissement de ses perspectives, indique un communiqué du ministère.

"Les deux parties ont examiné la réalité des relations bilatérales dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les moyens de renforcement de la coopération et l'élargissement de ses perspectives dans le cadre d'une nouvelle vision adoptée par le secteur en matière de coopération internationale qui est basée sur une coopération équilibrée et un partenariat gagnant-gagnant", note le communiqué.

Ils ont mis l'accent, en outre, sur l'impérative "coopération dans les domaines de la formation, la recherche, la gouvernance et l'échange de pratiques positives concernant le recrutement des diplômés des établissements universitaires, outre l'orientation de la recherche sur les axes prioritaires pour les deux parties, à l'instar de la sécurité alimentaire et énergétique, la santé du citoyen et l'intelligence artificielle et la facilitation des déplacements des professeurs chercheurs et des étudiants", ajoute-t-on de même source.

Les deux parties ont convenu également d'encourager l'échange de visites et de délégations universitaires et renforcer le jumelage entre les établissements universitaires et leur environnement socioéconomique", conclut le communiqué.