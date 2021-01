Algérie: Ounissi à Bechar - Inauguration de nouvelles structures policières

Bechar — Le directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a procédé, lundi à Bechar, à l'inauguration de nouvelles structures visant à renforcer les conditions de travail des éléments de la sûreté dans cette wilaya.

Outre l'inauguration officielle de la 4ème sûreté urbaine, au quartier "El Moungar" (Nord de la commune de Bechar), réalisée avec une autorisation de programme de plus de 64 millions DA, le DGSN a inauguré les services régional et local de la Santé, de l'Action sociale et des Sports, qui prennent en charge les éléments des différentes sûretés de wilaya dans le Sud-ouest et leurs familles ainsi que les retraités de ce corps de sécurité.

Visitant les locaux de la 4ème sûreté urbaine, en présence des autorités civiles et militaires locales et des cadres de la Sûreté nationale, M. Ounissi s'est assuré du respect des conditions et des normes de travail des policiers ainsi que des prestations offertes aux habitants au titre du rapprochement de l'administration du citoyen.

Lire aussi: Ounissi appelle les forces de police à poursuivre leurs efforts pour assurer la sécurité

Le directeur général de la sûreté nationale, Khelifa Ounissi, poursuivra mardi sa visite de travail dans la wilaya, en se rendant à Taghit (97 km au sud de Bechar) où il procédera à l'inauguration officielle du siège de sûreté de cette Daira.