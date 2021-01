Afrique: BAD - Les îles Maurice et le Maroc rejoignent l'indice obligataire Bloomberg de la Banque

La Banque africaine de développement (Bad) a annoncé le lundi 18 janvier 2021, l'ajout de deux nouveaux pays, à savoir les îles Maurice et le Maroc à ses indices Bloomberg des obligations africaines (Ababi). Marquant ainsi une progression constante dans les efforts de la banque pour approfondir le marché obligataire en monnaie locale du continent.

Il faut déjà le rappeler, la Bad administre l'Ababi, une famille d'indices obligataires africains lancée en février 2015 et calculée par le fournisseur d'indices indépendant et mondial Bloomberg.

Lors du lancement, les indices comprenaient l'Égypte, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Botswana et la Namibie ont rejoint l'Ababi en octobre 2015, et le Ghana et la Zambie en avril 2017. Le 1er janvier 2021, Maurice et le Maroc sont devenus membres de l'Ababi, déclare la banque dans un communiqué.

"C'est un développement positif car l'inclusion de Maurice et du Maroc, deux des émetteurs les mieux notés d'Afrique, améliorera la qualité globale du crédit de l'Ababi, qui représente maintenant près de 90% de l'encours des obligations souveraines africaines en monnaie locale", a déclaré Stefan Nalletamby, directeur du département du développement du secteur financier de la banque.

M. Nalletamby a noté que dans l'environnement actuel, les indices Ababi sont un outil fiable pour les investisseurs internationaux pour mesurer et suivre les marchés des obligations souveraines africaines. "Cela sera encore plus pertinent après la crise Covid-19 car les gestionnaires de la dette souveraine qui devront diversifier davantage leurs instruments de financement en monnaie locale, devront également ajuster leurs stratégies, améliorer la transparence et élargir leur base d'investisseurs en titres à revenu fixe, étant donné les besoins de financement accrus des économies".

La Banque africaine de développement travaille à approfondir les marchés obligataires en monnaie locale du continent et à créer un environnement où les pays africains peuvent accéder à des financements à long terme. En fournissant des indices de référence transparents et crédibles, la banque et Bloomberg fournissent aux investisseurs un outil pour mieux mesurer et suivre la performance des marchés obligataires africains.

La banque a également structuré et investi dans un fonds négocié en bourse, l'African Domestic Bond Fund (Adbf) qui reproduit l'indice et fournit aux investisseurs un outil innovant pour s'exposer aux titres à revenu fixe en monnaie locale africaine. L'Adbf est coté en dollars américains à la Bourse de Maurice et géré par la Mauritius Commercial Bank Investment Management.