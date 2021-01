Cameroun: Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé - Les aurevoirs du Pr. Angwafo III

Un hommage a été rendu vendredi au directeur général de cette formation sanitaire qui quitte ses fonctions pour ses nouvelles responsabilités de président du Conseil régional du Nord-Ouest.

Une cérémonie d'au revoir riche en émotions à l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (Hgopy) vendredi dernier. Le personnel de cette formation sanitaire a rendu un vibrant hommage à celui qui a dirigé l'hôpital durant neuf ans. Le Pr. Angwafo III Fru Buzshi a communié pour la dernière fois avec la grande famille de cet hôpital. Le haut commis s'en va vers d'autres horizons, occuper dans la région du Nord-Ouest la fonction de président du Conseil régional.

Au cours de la cérémonie d'au revoir, plusieurs discours se sont succédé au pupitre. D'abord celui du représentant du personnel, ensuite du directeur général adjoint, le Dr Charles Nsom Mba, puis celui de la représentante de la 20e mission médicale chinoise, An Buyue, et enfin, celui du président du Conseil d'administration, le Dr Louis-Philippe Tsitsol Meke. Des prises de parole qui sont allées dans le sens d'un travail bien depuis sa prise de service en 2012. Il lui a ainsi été reconnu d'avoir remis en état, la santé financière de Hgopy et d'avoir rétabli le paiement régulier des salaires du personnel. De la reconnaissance également pour le paiement régulier et à une période fixe des quotes-parts. À côté de cela, la construction et l'équipement de la centrale à gaz, du bâtiment abritant le laboratoire, du bâtiment abritant le scanner, le centre de nutrition, un plateau technique adéquat, la signature des partenariats avec des organismes visant à résoudre les problèmes des personnes indigentes, entre autres lui ont été reconnus.

L'homme trois fois fort tel qu'il est affectueusement appelé par son personnel, a également été honoré pour son humanisme, son humilité, son hospitalité. « Je garde de vous le souvenir d'un père, d'un homme accueillant, affable, aimable, riche d'enseignements et calme », a relevé directeur général adjoint. Des mots touchant qui n'ont pas laissé l'homme à l'honneur indifférent. « C'était une surprise. Je savais que je devais juste emballer mes affaires et m'en aller. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y'avait une si grande expression de sympathie, d'amour et surtout une bienveillance de souhaits de succès. Je quitte physiquement Hgopy mais sur le plan du travail, je reste solidaire en tant que personnel de santé », a-t-il conclu.