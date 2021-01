Rwanda/Ouganda: Un beau match nul ...

Les voisins d'Afrique de l'Est ne sont pas parvenus à se départager hier au stade de la Réunification (0-0) malgré une belle prestation d'ensemble.

Les matchs entre Ougandais et Rwandais sont toujours très serrés. Celui de lundi lors de la première journée de la poule C du CHAN 2021 n'a pas dérogé à la règle. Les deux équipes se sont tenus en respect pendant 90 minutes, avec des temps forts pour l'une et l'autre équipe, sans forcément que l'issue de la rencontre ne puisse se dessiner avec certitude. Le Rwanda a touché la transversale en première période par Muhadjari Hakizimana et le poteau par le capitaine Jacques Tuyisenge, sans réussite. Et les Ougandais aussi ont eu quelques opportunités de marquer. Mais d'une façon générale, Olivier Kwizera, le portier rwandais et Charles Lukwago, son homologue ougandais, se sont montrés plus inspirés que leurs attaquants.

Au bout du compte, l'éclair tant attendu n'est jamais arrivé au Stade de la Réunification à Bepanda où le public n'a pas été récompensé pour tout l'enthousiasme affiché pendant toute la partie. Mais l'on retiendra du derby d'Afrique de l'Est que le niveau des deux sélections est plutôt appréciable. Il s'agit des ossatures de leurs sélections fanions dans la mesure où Ougandais et Rwandais ne sont pas de grands « voyageurs » et évoluent pour l'essentiel dans leurs pays. Au regard de la prestation d'ensemble des acteurs, les spectateurs n'ont pas été trop déçus.

Mais le match nul de lundi ne fait les affaires de personne. Le sélectionneur rwandais Vincent Mashami et son homologue ougandais, le Britannique Jonathan McKinstry, vont devoir remobiliser leurs troupes pour vendredi prochain. Le Rwanda va jouer face au Maroc, leader du groupe C, tandis que l'Ouganda va jouer face au Togo déjà sous pression.

Pour leur cinquième participation au CHAN, les Cranes d'Ouganda n'ont pas réussi à remporter un deuxième match dans le tournoi. Le Rwanda non plus, n'a pas été plus verni. Les Amavubi disputent leur 4e CHAN et rêvent de faire mieux que leur quart de finale de 2016, à domicile.