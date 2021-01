Afrique: CHAN 2020 - La Namibie ultra déterminée, la Guinée vise un début parfait

Ce mardi, la Namibie vise un début parfait face à la Guinée dans le cadre de la première journée du groupe D du CHAN 2020.

La Guinée prendra part à son troisième Championnat d'Afrique des Nations. Le meilleur résultat jamais enregistré par le Syli national reste l'édition 2016 au Rwanda où le pays finissait 4e après un joli parcours (demi-finaliste éliminé par le Mali aux tirs au but). Au Maroc en 2018, la Guinée est sortie dès la phase de groupe. En qualifications, les hommes de Kanfory Mohamed «Lappé» Bangoura se sont qualifiés au détriment du Sénégal après un aller-retour haletant (0-1, 1-0 et qualification aux tirs au but 3-1).

Mais le Syli National de Guinée a indiqué qu'il était venu au CHAN pour des résultats. «Nous n'avons pas bien perfomé lors de l'édition 2018 en ne sortant pas du groupe. Nous savons maintenant toutes les attentes mises en nous et nous devons être performants », a déclaré l'entraîneur Mohamed Kanfory Bangoura.

« Nous n'avons aucune excuse car l'équipe a campé au Maroc et a également joué deux matches amicaux. Les joueurs doivent suivre attentivement les instructions pour pouvoir exécuter », a-t-il expliqué.

De son côté, la Namibie est à sa deuxième apparition au CHAN. Pour ses débuts au Maroc en 2018, la Namibie s'était hissée en quarts de finale où elle sortait vaillamment face au futur vainqueur marocain. Après avoir atteint les quarts de finale lors de leurs débuts durant l'édition 2018 au Maroc, l'entraîneur namibien Bobby Samaria a clairement indiqué qu'il visait plus haut.

« Bien que mes joueurs n'aient pas eu beaucoup de temps de jeu en raison du fait que nous n'avons pas eu de Ligue depuis 2018, l'équipe est très déterminée à rugir et à prouver », a déclaré Samaria.

Après avoir expliqué les conditions dans lesquelles son équipe s'est préparée, Bobby Samaria pense gagner son premier match. « Nous n'avons pas eu de football professionnel depuis 18 mois, à cause du Covid19, mais nous ferons de notre mieux. Nous sommes motivés, malgré que nous sachions que notre adversaire a plutôt pratiqué le football plus que nous cette année. Une bonne partie de mon équipe 11 joueurs, et 1 membre du staff technique ont été testés positifs et ils nous ont rejoint tardivement, donc techniquement on n'est pas bien préparé. Toutefois, on va jouer notre football », a expliqué Bobby Samaria.