Sénégal: Audit du fichier et processus électoral - La liste des quatre experts validée

Le Comité de suivi mis en place dans le cadre de la Commission politique du Dialogue national a validé, hier, la liste des quatre experts proposés par le cabinet sénégalais Era. Ces experts, tous d'origine africaine, devront se mettre à l'œuvre d'ici la fin du mois.

La rencontre, hier, entre le cabinet sénégalais Era et le Comité de suivi de l'audit du fichier électoral et du processus électoral a permis d'adopter des positions consensuelles. Les membres de cette instance sont tombés d'accord sur les profils proposés par le cabinet Era, lequel a été retenu par l'Usaid pour lancer l'appel d'offres et faire le dépouillement avant de soumettre à l'appréciation du Comité de suivi mis en place dans le cadre du Dialogue politique.

L'opposition, qui avait mis son veto dans l'attente d'une présentation plus détaillée et plus claire des différents profils, a fini par donner son accord sur le choix des quatre experts retenus pour l'audit du fichier. Les quatre sélectionnés sont de nationalités malienne, gabonaise, guinéenne et togolaise. Il s'agit d'un spécialiste en système d'information, d'un expert légal, d'un spécialiste en biométrie et d'un démographe statisticien qui devront bientôt séjourner à Dakar. Ils vont rencontrer le Comité de suivi avant de démarrer leurs travaux initialement prévus le 15 janvier dernier. Le Comité de suivi qui regroupe toutes les composantes du Dialogue politique s'est engagé à passer à une autre étape. Si l'appel d'offres pour l'évaluation du processus électoral a été fait, de même que le dépouillement, il reste l'étape de la validation. Le principal motif, c'est l'absence d'un bailleur de fonds. Mais, à l'issue de leur réunion, des membres du Comité ont annoncé l'engagement pris par l'État du Sénégal de financer ce volet, rappelant que c'est l'Union européenne qui avait été pressentie pour le faire.

Pour l'évaluation du processus électoral, les profils recherchés portent sur un expert électoral, un chef de mission, un expert juriste, un spécialiste en biométrie et bases de données, un démographe statisticien, un spécialiste en opération électorale. Un rapport d'ensemble de la mission d'audit sera élaboré avec une note de synthèse, dans un délai de 90 jours maximum après le début des travaux. Un atelier de restitution du rapport d'audit sera organisé en présence des différents acteurs du processus électoral, maximum 120 jours après le commencement des travaux.