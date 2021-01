Gambie: L'administration fiscale du pays récolte plus de 11 milliards de Dalasis de recette en 2020

Malgré le terrible impact de la pandémie mondiale du covid-19, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a récolté plus de 11 milliards de dalasis de recettes en 2020.

Le Commissaire General adjoint et Directeur du Département des Revenues Internes a annoncé cette nouvelle au cours d'une interview exclusive accordée au journal The Point à son bureau le vendredi dernier à Banjul.

Selon Essa Jallow, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) avait pour objectif initial de récolter 10.088.777.844 milliards de dalasis pour le gouvernement en 2020. Elle a finalement récolté 11.807.925.060.95 milliards de dalasis, soit un excédent de 1.219.147.216,82 milliards de dalasis. Cela représente un gain de 17%.

Mr Jallow a salué cette performance exceptionnelle non seulement pour l'Administration Fiscale de la Gambie, mais également pour tout le pays. Récolter une telle somme n'a pas du tout été un jeu d'enfant pour le gouvernement compte tenu de l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'économie en 2020.

Selon Mr Jallow, ce développement est le résultat de la détermination et de la fermeté du personnel et de la Direction de l'Administration Fiscale de la Gambie.

Mr Jallow a insisté pour dire que l'année 2020 n'a pas été une année comme les autres et de préciser: " Nous avons fait face à la pandémie du covid-19. Mais malgré cela, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a non seulement réussi à atteindre l'objectif fixé par le gouvernement, mais elle a également réussi à enregistrer un excédent de 1.7 milliards de dalasis. Cela permettra la mise en œuvre par le gouvernement de nombreux projets et programmes de développement."

" Nous nourrissons ce genre d'ambition à l'Administration Fiscale de la Gambie" a-t-il réitéré. " Notre objectif est de maximiser nos recettes peu importe les objectifs fixés en vue de permettre au gouvernement d'amasser les ressources nécessaires à la résolution des problèmes et difficultés du peuple Gambien."

" Nous devons féliciter le personnel pour le travail accompli car la récolte de recettes fiscales n'est pas oeuvre facile. Mais, ils n'ont jamais rechigné à la tâche, et ce, en vue de l'accomplissement de nos objectifs."

Il considère que cet exploit est dû au travail d'équipe dont le personnel a fait preuve.

" Mais nous devons encore une fois adresser nos remerciements aux contribuables car malgré le travail exemplaire accompli par le personnel, les recettes fiscales sont produites par les contribuables."

Mr Jallow a adressé ses remerciements aux contribuables Gambiens pour leur respect et leur conformité aux Lois Fiscales Gambiennes qui leur a permis de surpasser les objectifs fixés en 2020.

Il a déclaré que les contribuables ont coopéré, et ce, de manière volontaire à la récolte des recettes fiscales. " Nous espérons continuer de jouir de cet esprit de collaboration et de travail respectivement de la part des contribuables Gambiens et de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) en vue d'atteindre l'objectif de 12.8 milliards de dalasis en 2021 sans trop de difficultés."

Mr Jallow n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la Direction de l'Administration Fiscale de la Gambie car ils ont introduit et mis en place les orientations politiques et stratégiques qui ont favorisé et facilité la réalisation de tous leurs objectifs.

Il a déclaré que le Conseil d'Administration et la Direction de la GRA méritent louanges et compliments pour avoir ouvert la voie et le chemin pour la réalisation des objectifs de la GRA. Ce succès est le résultat d'un travail d'équipe, allant du personnel de nettoyage et d'entretien au Commissaire General Yankuba Darboe, visant à garantir que les objectifs fixés en terme de collecte de recettes en 2020 soient atteints" a conclu Mr Jallow.