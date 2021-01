Congo-Brazzaville: Sotigui - Claudia Haïdara Yoka intégre l'académie

Après l'acteur congolais Michael Thamsy, Claudia Haïdara Yoka est la deuxième native du Congo à rejoindre la prestigieuse académie qui contribue à la valorisation et la promotion des forgerons du 7e art sur la scène africaine et internationale.

Réalisatrice et promotrice du festival cinématographique « Tazama », Claudia Haïdara Yoka n'a de cesse militer pour le rayonnement du cinéma au Congo. Son sens de l'engagement et son dynamisme font d'elle une source d'inspiration pour la jeunesse. Son intégration à l'académie des Sotigui en décembre dernier vient conforter sa volonté et son ambition de soutenir l'industrie de cet art au Congo et bien au-delà.

« C'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter cordialement la bienvenue dans l'académie des Sotigui, académie des arts cinématographiques africains et de la diaspora, au sein du collège des réalisateurs. Je suis convaincu que dans l'intérêt de la conservation de nos acquis et valeurs, vous apporterez votre contribution au progrès de cette organisation », a souhaité Evrard Jean Kevin Mone, président de l'académie, à la nouvelle recrue congolaise.

Notons que l'académie des Sotigui, ce sont des professionnels de l'industrie cinématographique, répartis en neuf collèges de « métiers » (acteurs, réalisateurs, auteurs, techniciens, producteurs, distributeurs et exportateurs, industries techniques, agents artistiques, directeurs de casting, attachés de presse, exploitants), auxquels viennent s'ajouter des personnalités dont l'activité soutient le rayonnement et le dynamisme du cinéma en Afrique, rassemblées dans un dixième collège de « membres non professionnels ».