Congo-Kinshasa: Allons-nous vers une nouvelle majorité (2) ou le visa accordé aux VESPA VELUTINAE par la Cour Constitutionnelle ?

opinion

Connaissez-vous le fonctionnement d'une ruche d'abeilles? Une reine dirige les abeilles comme une danse de «flamenco de Séville».

Les tâches ainsi que les mouvements des abeilles sont parfaitement coordonnées pour la survie de toute la ruche. Le danger sont les Vespa Velutinae qui attaquent en passant par l'entrée principale de la ruche puis dévorent tout ce qui s'y trouve, en priorité le miel, bien sûr.

Les abeilles font partie du repas de ces frelons qui opèrent comme des «cannibales».

La haute Cour congolaise vient de clouer dans le cercueil la démocratie congolaise pour cette législature, ce 15 janvier 2021 (Martin Luther King day), en donnant son interprétation de l'article 101 de la constitution (arrêt R. Const. 1453)-en apparent conflit avec le règlement d'ordre intérieur de ce «noble hémicycle»- à la requête du président du bureau d'âge de l'assemblée nationale.

En effet, désormais les députés sont libres et indépendants de voter selon leur propre ligne de conduite, puisqu'ils ne rendent compte qu'à leurs électeurs lors de leurs votes parlementaires et non plus à leurs partis politiques et encore moins à leurs plateformes politiques- qui n'ont aucun soubassement juridique- (sic). En français courant, cela signifie que «les partis politiques ne décident plus mais c'est le députe seul qui décide».

Ce qui confirme mes prédictions de la première tribune datant du 13 janvier 2021(avant cette décision de la cour constitutionnelle), lorsque j'écrivais: «Ce qu'il faut surtout retenir est l'émancipation juridique des partis politiques de leurs «autorités morales». Le président congolais Félix Tshisekedi ne contrôle pas plus les députés de l'assemblée nationale que le président honoraire Joseph Kabila, Les députés ont pris l'option de choisir leur camp sur la base du «Menu des ambitions personnelles». Le peuple congolais ne fait pas partie des nouveaux enjeux. Il en subira les conséquences comme il en a la coutume».

En effet, si les Députés sont indépendants de voter selon leur seule décision personnelle, alors à quoi servent les «partis»? et comment allons-nous avoir une majorité et une opposition puisque le vote sera une inconnue à variables multiples en fonction de «l'offre et de la demande» ou seul le «Roi Dollar et Titre honorifique» va décider de la direction du vote?

Faut-il se voiler la face pour affirmer que les députés ne consultent pas leurs constituants?

C'est à peine s'ils prennent les appels de ceux qui les ont élus... La notion de majorité et d'opposition n'a plus aucun sens depuis cette décision. Par conséquent, la démocratie parlementaire vient paradoxalement d'être enterrée. C'est dès lors l'heure des Vispa Velutinae pour achever l'édifice... «parlementaire» par les pratiques de menaces et de corruption à très grande échelle, comme nous le vivons depuis cette guerre des «VV» que les burundais appellent «ventriloques» selon la journaliste belge Marie France Cros.

Aurons-nous réellement une « nouvelle majorité» lorsqu'on apprend que le MLC et l'ENSEMBLE ont décidé de ne pas faire partie de l'Union sacrée de la nation?

A quel titre les Députés FCC nouvellement acquis à la cause du Président de la République vont-ils voter puisque ne faisant plus partie de leur parti ou regroupement politique, socle de la législature précédente (auto exclusion) qui a donné lieu aux «nouvelles institutions»?

Si la décision de la cour constitutionnelle est conforme, il faut aussi accepter que la jurisprudence précédente était erronée et que les institutions qui en découlent sont illégitimes.

Par conséquent, la seule voie objectivement raisonnable pour sauver la face est d'aller aux élections, comme le réclame l'opposition LAMUKA.

Une telle décision aurait le mérite de remettre les pendules à zéro et ces élections anticipatives devraient être aussi bien parlementaire que présidentielle.

En effet, il ne serait pas démocratique que toutes les institutions subissent le Diktat de la seule présidence pendant la période électorale, puisque nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. La tendance à la vassalisation des institutions nous ramènent 20 ans en arrière...

Est-ce cela le changement des mentalités prôné par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo?

Qu'adviendrait-il si les deux chambres réunis votaient «l'empeachment» du Président afin de ne pas être dissous par ce dernier? Lumumba-Kasa-Vubu devrait nous faire réfléchir sur ce qui attend le pays dans les semaines avenirs, à moins d'un sursaut de sagesse de part et d'autre, pour préserver la paix et la stabilité ainsi que le cadre macro-économique, en ces temps de pandémie...