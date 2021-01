Afrique: Mali - Cameroun - Ils ont dit...

Le Mali et le Cameroun s'affronteront ce mercredi à Yaoundé pour le compte de la deuxième journée, groupe A du Championnat d'Afrique des Nations, CHAN Total 2020.

Pour le sélectionneur malien, Nouhoum Diané, le match face au Cameroun « ne sera pas facile, surtout face au pays hôte, mais nous sommes conscients de l'enjeu ». En conférence de presse d'avant match, le technicien malien ajoute : « Ne pas perdre. Tout mettre en œuvre pour ne pas perdre. Nous avons vu le Cameroun jouer, il y a des failles que nous devons exploiter pour faire le match qu'il faut et remporter la rencontre ». « Les choses sont claires, nous n'avons pas le droit de perdre ce match et les joueurs le savent très bien. Nous sommes prêts pour la rencontre mentalement et à nous de prouver ce que nous valons » conclut Diané.

Pour sa part, le milieu de terrain Sadiou Kanouté estime que le match de ce mercredi est différent de celui joué et gagné samedi dernier face au Burkina Faso. « Chaque match est différent de l'autre. Nous sommes entrain de préparer cette rencontre sereinement, et nous avons notre carte à jouer. Je pense que nous avons notre mot à dire pour cette rencontre » dira le joueur du stade malien avant d'ajouter : « Nous avons le même état d'esprit : Gagner tous nos matches. Le Cameroun est certes une grande équipe de football, mais le Mali a aussi son mot à dire lors de ce CHAN Total ».

Côté camerounais, le sélectionneur des Lions Indomptables A', Mpile Martin, estime que son équipe a bien démarré le tournoi et a vite trouvé sa vitesse de croisière. « Après la première journée de ce tournoi, nous avons trouvé un bon état d'esprit. Nous cherchons maintenant une seconde victoire dès ce mercredi face au Mali car c'est la clef de la qualification et les joueurs le savent très bien » dira l'entraîneur malien avant d'ajouter : « Face au Zimbabwe certains joueurs étaient crispés, mais la victoire les a libérés. Nous n'étions pas concentrés surtout devant les buts mais cela a été corrigé. Le Mali présente une bonne équipe collectivement et individuellement et c'est à nous de trouver les solutions pour les contrer ».

Même son de cloche du côté de l'attaquant vedette des Lions, Jacques Zoua. Le champion d'Afrique 2017 affirme que son équipe a bien préparé le match de ce mercredi face au Aigles. « Nous avons préparé le match face au Mali avec les meilleures conditions, et nous allons jouer tous nos matches de la même façon. Pour nous, toutes les rencontres sont des finales » lance Zoua en conférence de presse. Il affirme que « L'essentiel est de gagner. Je suis là pour aider mon équipe et apporter ma pierre à l'édifice ».