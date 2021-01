Congo-Kinshasa: Chan - Matampi Vumi, le joueur le plus âgé de toute la sélection

Au regard de différentes dates de naissance affichées sur la fiche technique de chaque Léopard sélectionné pour la 6ème édition du Chan, il s'est avéré que le gardien de Saint Eloi Lupopo, Ley Matampi Vumi, est le joueur le plus âgé de tous les Léopards présents dans ce Chan.

L'expérimenté gardien congolais est né le 18 avril 1989. A 32 ans, Matampi n'a pas encore dit son dernier mot. Après lui, il y a le défenseur Djo Issama Mpeko, né le 30 avril 1989, soit 12 jours après Matampi.

A la suite de ce duo, on retrouve Doxa Gikanji qui est né le 28 août 1990, le gardien de but Guy Serge Mukumi Mulamba, le 3 juin 1991, Amédée Masasi le 11 septembre 1991 pour la série de joueurs de plus 30 ans.

Moins de 30 ans, il y a Atibu Radjabu 28 ans (12 mars 1993), Fiston Kalala Mayele 27 ans (24 juin 1994), Wango Mbabu 27 ans (3 septembre 1994) et InongaBaka 27 ans (25 septembre 1994). Mika Miché (16 septembre 1996) autant que Nathan Mabruki (21 avril 1996), 25 ans chacun suivent juste après. Ce quatuor a comme cadets directs des natifs de 1997. En l'occurrence : Ernest Luzolo Sita (4 janvier), Mercey Ngimbi Mvumbi (18 avril) et Glody Lilepo Makabi (27 juillet).

Karim Kimvwidi : le benjamin

Si Matampi est le plus âgé, Karim Kimvwidi Kiekie c'est lui, le benjamin de la sélection congolaise. Le joueur de Dcmp est né le 13 mars 2002, et n'a que 19 ans. Ingoli Iyoso (21 janvier 1998) est le seul âgé de 23 ans. Cinq joueurs ont 22 ans pour avoir vu le jour en 1999. Parmi eux : Philippe Kinzumbi (26 janvier), Merveille Kikasa Wamba (14 février), Idumba Fadila (28 février), William Likuta Lwezi (23 août), Boka Osaka (20 novembre) et Joël Beya Tumetuka (8 décembre).