Madagascar: « Tadidiko ry Neny » - Hommage à Bakomanga

Femme, mère, artiste, Bakomanga a marqué son passage sur terre d'une encre indélébile dans les mémoires.

Six mois après sa disparition, son groupe tient à lui rendre hommage. Vendredi, sa troupe retrouvera le chemin de la Teinturerie Ampasanimalo pour un concert inédit en l'honneur de cette grande dame. « Tadidiko ry neny », tel sera l'intitulé de cette soirée qui verra la relève dans sa splendeur. Si la compagnie a déjà fait ses preuves lors du podium de la fête de fin d'année à Analakely, ce rendez-vous fera office de redécouverte de la jeune génération de Bakomanga.

Bakomanga était et restera à jamais une figure incontournable de la musique malgache. Véritable ambassadrice du vakodrazana, elle a brillé sur bon nombre de grandes scènes à travers le monde.

De Madagascar à New York, en passant par l'Afrique du sud et le Gabon, elle a su transporter cette lumière qu'elle dégage par ses danses et sa voix porteuse de joie et de bonne humeur. Le « vakodrazana », ce patrimoine vivant, perpétuant à la fois un répertoire de danses de nos régions accompagnées des tenues et autres caractéristiques témoignant de la particularité des danses traditionnelles régionales de Madagascar. La tradition est bel et bien ancrée chez le groupe Bakomanga.