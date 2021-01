Madagascar: Nosy Be - Un couple malgacho-karana arrêté pour trafic illicite d'or

Dimanche dernier, vers 16 heures lors de l'inspection filtrage à l'aéroport de Fascene Nosy-be, les éléments de la douane ont intercepté un ressortissant karana et son épouse malgache avec des chevalières, des bagues et pendentifs en or, alors qu'ils s'apprêtaient à prendre un vol pour Dzaoudzi.

Malin et astucieux, le trafiquant ne manque pas d'idée pour tromper les éléments de la douane. Lesdits bijoux ont été bien emballés et sanglés autour de la taille de la femme. Les métaux précieux pesaient 291,86 grammes bien facturés. Cet avion à destination de Dzaoudzi était prévu quitter l'aéroport de Fascène à 16h40 mais suite à cette interpellation, le voyage de ce couple a été annulé. Les éléments de la douane sont saisis de l'affaire.

Les dispositifs renforcés de contrôle et de surveillance auprès de cet aéroport sont toujours maintenus. A rappeler que six ressortissants indo-pakistanais et un Malgache ont été arrêtés, à l'aéroport international de Fascène à Nosy-be, en décembre 2020. Ils ont été pris en flagrant délit de tentative d'exportation illicite de 3,6 kg d'or à ce moment. Ils ont dissimulé dans leurs bagages à destination de Dubaï les lingots. Les éléments de la Police de l'Air et des Frontières (PAF) de Nosy-Be les ont interceptés au moment où ils allaient embarquer. Ces personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Une enquête a été ouverte à l'endroit de ce couple malgacho-karana.