Congo-Kinshasa: Congo Biennale - La 2e édition placée sous le signe de l'empreinte du passé

La deuxième édition de la rencontre « Congo Biennale » se tiendra du 10 septembre au 24 octobre 2021 à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC). Les artistes africains et internationaux spécialistes en art visuel peuvent à présent soumettre leurs candidatures jusqu'au 28 février.

Créé par l'artiste visuel congolais, Vitshois Mwilambwe Bondo, et organisé par Kin art studio, Congo biennale est un événement artistique international consacré aux arts visuels contemporains depuis 2019. Il soutient le rayonnement international de la RDC et tout particulièrement de Kinshasa en attirant, dans le pays, de très nombreux professionnels étrangers.

Plus de quarante artistes, performers, designers, architectes, historiens de l'art, curateurs et critiques d'art, issus des cinq continents seront invités à proposer un projet qui sera réalisé et présenté dans le cadre de cet événement international dans la ville cosmopolite de Kinshasa.

Pour sa deuxième édition, la Biennale célèbrera par sa thématique « Le souffle des ancêtres », les liens entre l'Afrique, ses diasporas et ses afro-descendants ; les racines communes et la diversité des expressions culturelles et artistiques. C'est aussi une remarquable occasion de développer des échanges artistiques renouvelés entre les Amériques et les pays du continent africain.

Plusieurs activités seront au programme de cet événement : le master art, les projections cinématographiques sur l'art contemporain, les expositions collectives, les ateliers de formation, les visites guidées, les publications, les formations sur l'entrepreneuriat culturel ou encore la médiation de proximité autour des lieux d'exposition et actions en co-création avec les habitants et population...

A l'occasion de la 2e édition du prix Congo Biennale, il est aussi organisé un prix ouvert à tous les artistes. Celui-ci vise à faciliter la formation, la création, la professionnalisation, la diffusion et la promotion des œuvres des artistes issus de la nouvelle génération africaine et des diasporas. L'objectif est également de mettre en place un écosystème et une politique artistique et culturelle susceptible d'accompagner les jeunes artistes africains dans leur création ; notamment à travers un mécénat de développement des industries culturelles et créatives en Afrique.

L'annonce des lauréats aura lieu le 10 mars 2021 tandis que la remise des prix proprement dite se fera durant l'événement qui se déroulera du 10 septembre au 24 octobre 2021 au Kin art studio, dans des espaces publics et d'autres lieux de la ville de Kinshasa.