Cameroun: Chan Cameroun 2021 - Le programme complet des différents matchs

La sixième édition du championnat d'Afrique des nations (Chan) va regrouper du 16 janvier au 7 février prochains, seize équipes africaines composées des joueurs évoluant aux championnats locaux. Vingt et huit matchs seront disputés dans quatre stades du Cameroun, où va se dérouler la compétition.

Du match d'ouverture Cameroun-Zimbabwe le samedi 16 janvier, au mythique stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, à la finale le 7 février, plusieurs surprises sont attendues. Les duels de cette compétition seront diffusées sur la chaine nationale camerounaise ainsi que sur certains bouquets de télédiffision.

Tout commence, en effet, le 16 janvier, à 17h entre le pays hôte, le Cameroun et le Zimbabwe, à Yaoundé. A 20h, le tour reviendra à d'autres équipes du groupe A, à savoir le Mali et le Burkina Faso de s'affronter. Le lendemain, deux matchs seront disputés aux mêmes heures, Libye-Niger, d'abord puis le match le plus attendu par les Congolais des deux rives, le grand choc du fleuve Congo, RD Congo-Congo à 20h au stade Japoma de Douala, dans le compte du groupe B.

Le groupe C entre en compétition le 18 janvier avec les rencontres Maroc - Togo à 17h et Rwanda - Ouganda, à 20h. Ces équipes évolueront au stade Réunification de Douala. Le jour d'après, la Zambie affrontera la Tanzanie à 17h et la Guinée défiera la Namibie à Limbe. Le Cameroun revient le mercredi 20 pour affronter le Mali avant de laisser la place au duel Burkina Faso - Zimbabwe. La Libye jouera son deuxième match face à la RDC et le Congo sera face au Niger, le 21 janvier, à 20h. Maroc - Rwanda et Ouganda - Togo, telles sont les affiches du 22 janvier tandis que le 23, les fans du football africain suivront le match Zambie - Guinée à 17h ainsi que Namibie - Tanzanie, quelques heures après.

Les derniers matchs de groupes commencent avec la rencontre Burkina Faso - Cameroun puis Zimbabwe - Mali, le 24 suivi de Congo - Libye (17h) et Niger - RD Congo, le 25 janvier avant ceux du 26 janvier (Ouganda - Maroc et Togo - Rwanda). Le dernier jour de la phase de groupes, c'est-à-dire le 27 janvier, deux matchs sont prévus, il s'agit de Namibie - Zambie puis Tanzanie - Guinée.

L'étape de quarts de finale débute le samedi 30 janvier respectivement à Yaoundé puis à Douala où le 1er du A affrontera le 2e du groupe B et le 1er du groupe B sera face au 2e du groupe A. Le même scénario sera au rendez-vous, le 31 janvier avec les groupes C et D. Les demi-finales quant à elles auront lieu le 3 février. Le vainqueur du premier quart de finale jouera contre celui du quatrième et le vainqueur du troisième quart de finale affrontera le vainqueur du deuxième. Le match pour la troisième place mettra aux prises le perdant de la première demi-finale et celui du deuxième match de demi-finale, le 6 février.

Le coup de sifflet final de cette compétition qui réunira plus de trois cent soixante-huit joueurs sera donné le 7 février au stade Réunification de Douala entre les vainqueurs des deux demi-finales.

Que la fête soit belle, malgré le coronavirus.