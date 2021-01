Congo-Brazzaville: Programme d'entrepreneuriat TEF 2021 - Les candidatures ouvertes jusqu'en mars

La fondation Tony-Elumulu a récemment lancé son programme 2021. Pour cette 7e édition, le programme se penchera sur la relance économique post-covid en vue d'accompagner et financer les petites et moyennes entreprises ainsi que les jeunes entrepreneurs confrontés aux perturbations liées à la pandémie à coronavirus. Les candidats sont appelés à soumettre leurs candidatures au plus tard le 31 mars de l'année en cours.

Ouvert aux entrepreneurs de toute l'Afrique détenteurs d'une jeune start-up ou d'une petite ou moyenne entreprise, le programme d'entrepreneuriat TEF 2021 cible 2400 entrepreneurs en mettant un accent particulier sur les femmes. En effet, pour relever les défis particuliers liés à la pandémie, sortir des millions de personnes de la pauvreté et créer des emplois durables sur tout le continent, ledit programme autonomisera mille jeunes entrepreneurs africains, sélectionnés dans la cohorte 2020.

De ce fait, les candidatures retenues bénéficieront d'une formation commerciale, un mentorat, un capital d'amorçage pouvant aller jusqu'à 5000 dollars et des opportunités de réseautage à l'échelle mondiale. A travers cette compétition, la fondation Tony-Elumulu espère relever les principaux défis auxquels le continent est confronté et sortir des millions de personnes de la pauvreté par la création d'emplois et l'autonomisation.

En collaboration avec des partenaires mondiaux, la TEF veut ainsi accompagner et soutenir financièrement les PME et jeunes entrepreneurs du continent. Ce, en vue de leur permettre de se relever après le choc pandémique de l'année 2020. Pour ce faire, la fondation entend faire face aux principaux challenges du moment en Afrique. L'enjeu est d'arriver à sortir des millions de personnes de la pauvreté via la création d'emplois et l'autonomisation des individus. Lancé en 2015, le programme d'entrepreneuriat TEF est doté d'un budget de cent millions de dollars. Il a pour objectif l'accompagnement de dix mille entrepreneurs africains, l'autonomisation sur une période de dix ans. A ce jour, plus de neuf mille entrepreneurs ont été soutenus par le programme depuis son lancement.