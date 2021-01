Ile Maurice: Meurtre de Ritesh Gobin - Le procès de Sachin Tetree peut avancer

Les neuf membres du jury ne seront pas remplacés dans le procès aux assises contre Sachin Tetree.

Le juge Luchmyparsad Aujayeb a refusé d'utiliser sa discrétion pour renvoyer ces jurés, rejetant la motion de l'avocat de l'accusé, Me Erickson Mooneapillay, ce mardi 19 janvier après-midi.

Le procès s'est donc poursuivi avec un premier témoin pour cette deuxième journée.

Sachin Tetree est accusé de l'assassinat du petit Ritesh Gobin, 11 ans à l'époque. La défense avait souhaité que les neuf membres du jury soient remplacés. Me Erickson Mooneeapillay a expliqué que le discours inaugural du procès prononcé par le représentant de la poursuite, Me Neerooa était «emotive and inflammatory» pour tenter d'influencer les jurés. Me Neerooa a rétorqué qu'il n'a fait que proposer une réflexion sur les faits. «It is their duty to determine the guilt after they have heard the evidence. Where are the inflammatory and emotive words ?»