Egypte: Le pays et la Jordanie tiennent à renforcer l'action arabe commune (Al-Sissi)

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a valorisé le niveau de coopération entre l'Egypte et la Jordanie sur les questions d'intérêt commun et l'attachement des deux pays à consolider l'action arabe commune face aux multiples défis que relève la nation arabe à l'heure actuelle.

Le chef de l'Etat a tenu ces propos lors d'un sommet au palais Basmane à Amman avec le roi Abdallah II de Jordanie.

Le Président Al-Sissi et le souverain jordanien ont tenu un huis clos puis une réunion élargie aux délégations égyptienne et jordanienne, a déclaré Bassam Radi, porte-parole de la présidence de la république.

Le roi Abdallah II s'est félicité de la visite du Président Al-Sissi au royaume et mis l'accent sur le caractère particulier et singulier des relations égypto-jordaniennes ainsi que sur le rôle du Président Al-Sissi pour consolider l'action arabe commune face aux crises et défis régionaux actuels, selon le porte-parole.

Le souverain jordanien a fait part de ses égards pour le soutien tous azimuts qu'apporte l'Egypte au royaume ainsi que pour les contributions de la communauté égyptienne en Jordanie au développement.

La Jordanie tient à consolider les relations avec l'Egypte à tous les niveaux afin de réaliser les intérêts communs des deux pays, a ajouté le roi Abdallah II.

Le sommet égypto-jordanien a abordé le renforcement des relations bilatérales notamment en matière de commerce, d'investissement et de développement ainsi que la coopération sécuritaire et l'échange d'informations, a indiqué le porte-parole, ajoutant que les deux dirigeants arabes avaient passé en revue des question régionales et internationales d'intérêt commun

.Le Président Al-Sissi et le roi jordanien ont souligné l'importance d'un renforcement des efforts des deux pays afin de mobiliser la communauté internationale pour trouver des solutions politiques aux crises régionales et faire face au terrorisme et à l'extrémisme.

Le sommet a également abordé les efforts conjoints pour renforcer le mécanisme de coopération avec l'Irak. Le Président Al-Sissi a en outre insisté sur la poursuite des efforts égyptiens destinés à faire récupérer au peuple palestinien ses droits légitimes et à créer un Etat palestinien indépendant.