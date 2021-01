Algérie: Gestion des maisons de jeunes - Octroi de 25 conventions

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a supervisé, mardi à Alger, l'opération d'octroi de conventions pour la gestion "totale ou partielle" de 25 maisons de jeunes, au profit d'associations de jeunes de différentes wilayas du pays.

Le ministre a expliqué que cette opération intervenait "pour activer et concrétiser le mécanisme de la gestion participative des maisons de jeunes avec le mouvement associatif juvénile, en attribuant des conventions pour la gestion totale ou partielle de 25 maisons de jeunes, au profit des associations de jeunes des différentes wilayas du pays, comme première opération qui sera généralisée progressivement".

Le lancement du projet de la gestion participative des maisons de jeunes, des centres de sport et des associations de jeunes, vient "en concrétisation du PNJ/2020-2024", a précisé le ministre, soulignant que ce projet "établit une nouvelle phase de partenariat stratégique entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le mouvement associatif juvénile, partant de la conviction que l'investissement dans ce partenariat constitue le garant et le moyen de concrétiser le PNJ, comme première politique publique unifiée pour la promotion de la jeunesse dans tous les domaines".

A cette occasion, M. Khaldi a mis l'accent sur la nécessaire «réforme et modernisation des maisons de jeunes, étant le noyau et la pierre angulaire du système national de la jeunesse», citant les mesures adoptées pour relancer les maisons de jeunes afin de servir «d'école pour la citoyenneté et le sens civique et d'espace pour développer les capacités, les énergies et les talents des jeunes dans le cadre d'un partenariat intégré entre le ministère et le mouvement associatif".

Un exposé a été présenté sur les activités de l'association "Marenostrum" dans la wilaya de Tipasa, spécialisée dans les activités environnementales (le nettoyage des plages, la formation des jeunes et le développement de leurs énergies innovantes), outre un exposé sur l'association "Aqwas" de la wilaya de Médéa, qui active dans les domaines de la culture, des loisirs et des sciences.