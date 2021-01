Algérie: Handball - 5e confrontation algéro-française

Alger — La sélection algérienne de handball, qualifiée au tour principal du Championnat du monde Egypte-2021, affrontera mercredi au Caire son homologue française pour la 5e fois, alors qu'elle jouera vendredi pour la première fois en 15 participations, face à la Norvège.

Le Sept algérien, qualifié pour la 6e fois au second tour après les éditions de 1995, 1999, 2001, 2009 et 2011, aura la lourde tâche de trouver sur son chemin, l'adversaire le plus titré dans cette discipline, à savoir la France (6 titres).

Il faut dire que les deux pays du bassin méditerranéen se connaissent fort bien, pour s'être rencontrés à plusieurs reprises dans différentes compétitions mondiales et régionales.

Lors des quatre matches du Mondial, les Français mènent par 4-0, alors que les "Verts" comptent une victoire historique (24-23 après prolongation) en finale des Jeux méditerranéens-1987 à Lattaquié (Syrie) sous la férule du maître du handball algérien, Aziz Derouaz.

Pour ce cinquième rendez-vous mondial, la France part nettement favorite avec sa pléiade de mondialistes dont Kentin Mahé et Ludovic Fabregas, alors que l'Algérie, mal préparée en raison du Covid-19, tentera de tenir tête à son adversaire.

La Norvège jouera elle son premier match à ce stade de la compétition face aux Algériens. Les Norvégiens, vice-champions du monde lors des deux dernières éditions (2017 et 2019), n'ont pas encore dit leur dernier mot dans ce Mondial et comptent rattraper leur retard au classement du tour principal.

Le troisième et dernier match des camarades de Messaoud Berkous sera face à la Suisse, l'invitée surprise de ce Championnat du monde, repêchée à la place des Etats-Unis, absents pour cause de coronavirus.

Algériens et Suisses se sont affrontés une seule fois (1990), où les Helvètes avaient gagné 22-18 en match de classement (13e-16e places). La Suisse, drivée par Christian Berge, a tenu la dragée haute à la France, victorieuse sur le fil (25-24) lundi au tour préliminaire.

Lors du tour principal, un bonus est accordé aux sélections ayant remporté leurs matches du tour préliminaire, sans prendre en considération les points acquis devant le 4e du groupe, éliminé au tour préliminaire et reversé en Coupe du Président pour jouer les matches de classement (25e-32e places).

Ainsi, l'Algérie et la Suisse partiront sans bonus (0 point), alors que la France et le Portugal en compteront 4, l'Islande et la Norvège 2.

Historique des matches au Mondial:

France:

1990 : France - Algérie 23-20

1995 : France - Algérie 23-21

2001 : France - Algérie 23-13

2015 : France - Algérie 32-26

Suisse:

1990 : Suisse - Algérie 22-18

Norvège: NEANT.