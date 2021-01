Sénégal: Accès à la formation, à l'insertion professionnelle... - UVS et «écoles au sénégal», en protocole cadre de coopération

L'Université virtuelle du Sénégal (UVS) et les "Ecoles au Sénégal" (EAS) ont paraphé, dans le cadre leurs relations, un protocole-cadre de coopération pour favoriser l'accès à la formation, à l'insertion professionnelle et le développement du service à la communauté.

Le protocole-cadre a été signé par me professeur Moussa Lo, coordonnateur de l'UVS, et Chérif Ndiaye des EAS. Selon les promoteurs en question, « Cet accord vise à offrir, d'une part, un ensemble d'activités de formations, de production de contenus pédagogiques et d'autre part, un accompagnement dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle à la suite de stages pratiques offerts aux apprenants ».

Les deux institutions entendent mettre en avant le renforcement de capacités des élèves et étudiants du Sénégal, où qu'ils soient. L'UVS et l'EAS prévoient également la mise en œuvre d'activités de service à la communauté, notamment dans le cadre de l'initiative « Sénégal propre et vert », afin d'impliquer les étudiants dans la sensibilisation pour un meilleur cadre de vie dans les universités et espaces publics.

Dans la même dynamique, les deux institutions, à travers cette convention, s'engagent à œuvrer ensemble dans l'organisation de journées de révisions gratuites en ligne initiées par « Ecoles au Sénégal », et pour lesquelles, la plateforme « Futurs Bacheliers », développée par l'UVS accueillera les candidats au Baccalauréat.

