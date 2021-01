Maroc: Appareils interconnectés - Huawei offre un écosystème intelligent pour une expérience immersive

Casablanca — Alors que l'ère numérique exige davantage d'appareils interconnectés, l'écosystème intelligent de Huawei introduit une expérience plus connectée pour les utilisateurs, les aidant à rester connectés avec une expérience immersive.

En effet, l'écosystème entièrement connecté définit les éléments constitutifs d'un futur proche connecté et Huawei y a largement contribué avec son concept d'écosystème 1+8+n et sa Stratégie de Vie Seamless AI, fournissant plus d'appareils intelligents dans les maisons et les bureaux, souligne mardi Huawei dans un communiqué, notant que les ordinateurs portables ont connu une augmentation de la demande, exigeant que d'autres appareils intelligents s'intègrent parfaitement avec.

En termes simples, la stratégie 1 + 8 + n forme un écosystème matériel pour tous les scénarios avec trois couches (1 + 8 + n), où « 1 » signifie le téléphone intelligent au centre de tout, « 8 » représente les 8 catégories de produits développés par Huawei et « n » est l'abondance d'appareils de l'écosystème IoT. Pour finir, le signe « + » représente ce qui relie ces couches telles que HUAWEI Share et HUAWEI HiLink, explique Huawei.

En étant constamment connectés, les utilisateurs changent la manière dont les tâches quotidiennes sont effectuées et comment ils interagissent entre plusieurs appareils, fait remarquer Huawei, ajoutant que grâce à son écosystème, s'adapter à cette tendance est moins difficile et permet à son tour efficacité, productivité et facilité d'accès, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel.

"En vous connectant à plusieurs appareils et services sous un seul identifiant HUAWEI, il est facile et simple de se connecter et de partager entre eux", indique la même source.

Par exemple, Huawei Music peut être utilisé pour la musique sur les smartphones, sur les écouteurs comme HUAWEI FreeBuds Pro avec une seule pression du doigt grâce à OneTap, tout en tapotant sur le smartphone vers des ordinateurs portables comme le HUAWEI MateBook X Pro permettra la collaboration multi-écrans pour passer en mode miroir d'écran et faire glisser et transférer les données. Avec HUAWEI ID connectant ces appareils, toutes les données peuvent être consultées et partagées en toute sécurité entre les appareils.

Tout au long de nos vies quotidiennes, les inspirations et la créativité des designers peuvent être observées partout, de la structure architecturale des bâtiments à l'emballage sur une bouteille d'eau. Quant au nouveau HUAWEI MateBook X Pro, il se présente comme l'illustration parfaite de « extraire la beauté de la vie », grâce à son intégration de la technologie et du design.

Le HUAWEI MateBook X Pro incarne de manière unique l'esthétique minimaliste de « pure mais invisible », c'est-à-dire qu'il s'agit d'une représentation subtile de la beauté dans une forme haut de gamme de haute qualité.

La raison pour laquelle Huawei a introduit de telles couleurs innovantes pour HUAWEI MateBook X Pro est attribuée à la compréhension approfondie qu'a Huawei de son public cible.

Sur la base de véritables sondages auprès des consommateurs, Huawei a essayé et testé à plusieurs reprises, pour se décider finalement sur une nouvelle palette de couleurs innovantes.

De par le passé, la majorité des utilisateurs de HUAWEI MateBook étaient des hommes d'affaires, tandis que le nouveau HUAWEI MateBook X Pro, avec des nuances plus énergiques, s'adresse à un autre groupe d'utilisateurs ayant des exigences différentes en matière de design.

Alors que le HUAWEI FreeBuds Pro redéfinit la suppression du bruit avec la première suppression de bruit dynamique intelligente au monde et les premiers écouteurs TWS au monde dotés d'une suppression dynamique intelligente du bruit.

Améliorant les modèles précédents, la suppression du bruit est augmentée jusqu'à 40 dB tandis que l'ajustement intra-auriculaire fermé se prête naturellement à réduire les distractions. Pour améliorer cela encore davantage, les deux microphones positionnés à l'intérieur et à l'extérieur des écouteurs peuvent identifier rapidement votre environnement sonore et basculer automatiquement entre trois modes d'annulation du bruit - Mode Ultra, Mode Confortable et Mode Général - pour réduire efficacement le bruit environnant.

Que l'utilisateur soit à la maison, en promenade ou dans une gare très fréquentée, HUAWEI FreeBuds Pro détecte intelligemment son environnement et améliore l'expérience de suppression du bruit.

Le fait que les utilisateurs soient connectés sous un seul identifiant universel HUAWEI facilite la tâche car ils peuvent profiter de la musique ou des vidéos sur des services tels que HUAWEI Music ou HUAWEI Video, et peuvent basculer de manière homogène entre le smartphone et la tablette sans aucune interruption.

Avoir une combinaison d'appareils intelligents de Huawei prêts à fonctionner non seulement crée un espace plus intelligent et technologique à la maison ou au bureau, mais assure également une productivité accrue et une expérience immersive, que ce soit pour le travail ou les études, conduisant ainsi un changement dans l'industrie vers un avenir numérique plus avancé et connecté.