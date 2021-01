Maroc: L'ambassadeur d'Australie au Maroc appelle à explorer les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays

Rabat — L'ambassadeur d'Australie au Maroc, Michael Cutts, a appelé, mardi à Rabat, à explorer les moyens à même de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

En visite de courtoisie à la MAP au cours de laquelle il a été reçu par le Directeur Général de l'Agence, M. Khalil Hachimi Idrissi, l'ambassadeur australien a indiqué dans une déclaration à la chaîne d'information de la MAP (M24) qu'il existe de nombreuses opportunités à exploiter dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et l'Australie, notamment à travers l'augmentation du volume des investissements et du commerce.

Le diplomate australien a également mis l'accent sur l'importance de "l'approfondissement des relations entre les deux peuples et les deux pays via l'échange de visites entre les hauts responsables et ministres, ainsi qu'au niveau culturel entre universitaires et académiciens", rappelant à cet effet sa visite au centre de l'énergie verte "Green Energy Park" dans la ville verte de Ben Guerir et à d'autres instituts.

En ce qui concerne les principaux axes de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine culturel, M. Cutts a souligné la nécessité de promouvoir la coopération entre le Maroc et l'Australie au niveau universitaire et académique, évoquant dans ce sens l'hommage rendu au cinéma australien lors de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech en novembre 2019.

Se réjouissant de sa présence depuis trois mois dans le Royaume, M. Cutts a fait savoir que l'ambassade d'Australie est en train de coordonner avec des institutions nationales dans le cadre d'initiatives touchant principalement aux domaines de l'art et de la musique.

Dans ce contexte, et en vue d'impliquer les jeunes pour davantage de compréhension entre les peuples marocain et australien, le diplomate a insisté sur l'importance de "faire connaître les qualités dont regorgent les deux pays et de raffermir les échanges culturels et universitaires".

Pour sa part, M. Hachimi Idrissi a fait valoir les relations fortes unissant le Maroc et l'Australie ainsi que la convergence des vues entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun.

Le Directeur Général de la MAP a évoqué, à cet égard, l'inauguration du siège de la première ambassade d'Australie à Rabat, soulignant l'importance de faire connaître la culture marocaine en Australie et la culture australienne au Maroc.

Rappelant l'ouverture par la MAP en 2017 d'un bureau à Canberra, M. Hachimi Idrissi a mis la lumière sur le travail qu'accomplit l'Agence dans le but de mettre en évidence la réalité de l'Australie et sa culture.

Il a, par la même occasion, mis l'accent sur la convention de partenariat signée entre la MAP et l'Agence de presse australienne en septembre 2018 visant à renforcer la coopération en matière d'échange d'informations et à consolider les relations professionnelles.

En vertu de cette convention, les deux agences s'accordent mutuellement le droit de recevoir et d'utiliser les informations et tout ce qui se rapporte aux multimédias (photo, son, vidéo, infographie et Internet).