Mali: Lutte contre la Covid-19 - L'Unicef dit niet à la fermeture massive des écoles

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (Unicef) appelle les gouvernements à éviter les fermetures massives d'écoles et à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les salles de classe aussi sûres que possible.

Eviter les fermetures massives d'écoles et à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les salles de classe aussi sûres que possible. C'est l'appel de l'Unicef à l'endroit des gouvernements rapporté par un communiqué de presse. Pour l'institution, le nombre d'enfants touchés par les fermetures des écoles en raison de la pandémie de COVID-19 et le nombre de pays qui ont décrété la fermeture des établissements scolaires ont augmenté de plus de 50% depuis le début de l'année 2021, mettant à rude épreuve les progrès d'apprentissage et le bien-être encore à ce jour de plus de 258 millions d'élèves dans 30 pays.

« L'hypothèse infondée selon laquelle les fermetures d'écoles pourraient ralentir la propagation de la maladie persiste, malgré des données probantes de plus en plus nombreuses qui confirment que les écoles ne sont pas des foyers de transmission majeurs », indique la directrice générale de l'Unicef, dans une récente déclaration selon le document. Henrietta Fore souligne : « Nous assistons ainsi à une tendance alarmante suivant laquelle de nombreux gouvernements ferment à nouveau les écoles comme premier recours plutôt que comme dernier recours ».

L'Unicef soutient dans le même sillage que lorsque les écoles ferment, les enfants risquent en effet de perdre l'accès aux apprentissages, aux systèmes de soutien, d'alimentation et de sécurité. A l'en croire, les enfants les plus vulnérables -qui sont les plus à risque d'abandonner complètement leur scolarité- en payent le prix le plus lourd. « Ce que nous avons appris sur la scolarisation à l'ère de la Covid-19 est clair : les avantages de maintenir les écoles ouvertes l'emportent largement sur les coûts sociaux liés à la fermeture. De nouvelles fermetures d'écoles à l'échelle nationale devraient donc être évitées à tout prix », énonce l'Unicef dans son communiqué.

Alors que des millions d'enfants ont été éloignés des salles de classe pendant de nombreux mois depuis le début de la pandémie, l'Unicef craint que trop d'écoles ne ferment inutilement leurs portes plutôt que de renforcer les mesures pour protéger les établissements scolaires de la Covid-19.

« Dans certains cas, la fermeture des écoles est décrétée à l'échelle nationale, plutôt que localité par localité, ou école par école, et les enfants continuent à souffrir des effets dévastateurs de telles mesures sur leur apprentissage, leur bien-être mental et physique, et leur sécurité. Si les enfants venaient à faire face à une fermeture des écoles pour une nouvelle année consécutive, les effets s'en feraient ressentir sur plusieurs générations à venir » alerte Mme Henrietta Fore.