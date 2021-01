Sénégal: Sensibilisation et prières contre la Covid-19 - Le guide de la communauté chiite, Chérif Mohammed Aly Aidara, s'implique

Après le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, le guide de la communauté chiite a, lui aussi, recommandé des prières pour faire face à la recrudescence de la pandémie et à son lot de conséquences funestes.

« Il faut faire beaucoup de prières de repentance, d'adoration et d'exaltation en tant que Ahl al bayt », a fait savoir, mardi, Chérif Aly Mohamed Haidara, qui se dit « fortement convaincu » que les invocations constituent l'arme du musulman.

Priant en effet pour qu'Allah fasse disparaître la pandémie au Sénégal et dans le reste du monde, il a demandé aux musulmans de « prononcer plusieurs fois la formule 'La hawla wala houwata ila bila il ali yi azim', réciter après chaque prière 'Aman youjiboul moudtara iz-hâ da- ahou wayak chifus sua' et de réciter plusieurs fois 'Ayatoul koursiyou' et les 4 sourates débutant par Khoul : Kafiroune, Lilhlas, Falakhi, Nâssi ».

Le religieux a, par ailleurs, invité les Sénégalais au strict respect des consignes édictées par les autorités sanitaires du pays. « Je réitère mon conseil à tous les membres de la communauté et du pays de respecter les mesures barrières et de protection prises par les autorités étatiques compétentes, comprenant entre autres le port du masque, le lavage des mains, le respect de la distanciation physique et l'interdiction des rassemblements », a conseillé Chérif Mohamed Aly Haidara.